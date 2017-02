Téměř dva miliony činí dlužné nájemné

Milevsko - Neplatiči už v bytech města Milevska nebydlí. Stíhají je exekutoři a soudy.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Dlužného nájemného za městské byty a nebytové prostory v Milevsku nepřibývá. Přesto se jeho hranice drží těsně pod dvěma miliony korun. „Máme tu stavy od roku 2013, kdy dlužné nájemné činilo 2,055 milionu korun. Teď je to 1,912 milionu, to znamená, že se povedlo dluh za tři roky snížit o 143 tisíc," uvedl starosta Ivan Radosta.

Dobrou práci tu odvádějí na finančním odboru, kde třikrát ročně kontrolují uhrazené platby. Na všechny dlužníky jsou podány exekuce, soudní žaloby a předžalobní výzvy. Navíc už prostory města neužívají.

„Jedná se jen o starší dluhy, ke kterým nové nepřibývají. Před lety jsme přijali opatření, která fungují," konstatoval místostarosta Martin Třeštík. Pro nájemce to znamená, že musí složit kauci na nájemné a platit nájem včas.

Dalším opatřením, které v Milevsku přijali je i uzavírání nájemních smluv na dobu určitou. „Když se nájemce osvědčí, prodlužuje se mu pak smlouva a může to být i na dobu neurčitou. Hlavně se rychle reaguje na to, když nájemce začíná mít finanční problémy," uvedl místostarosta Martin Třešík. Výsledkem je podle něj to, že dlužné nájemné za městské prostory nenarůstá.

Písek – S dlužníky se potýkají také v Písku. „Ohledně městských bytů posíláme každé dva měsíce upomínky. Pokud jsou dluhy vyšší než 20 tisíc korun, podáváme žalobu na dlužnou částku. Jakmile jsou splněny podmínky pro podání výpovědi z nájmu bytu, okamžitě ji podáváme," uvedl vedoucí právního oddělení Domovní a bytové správy města Písku Jiří Houdek.

U bydlících nájemníků se podle jeho slov dluhy pohybují okolo milionu korun. Měsíčně vymáhají okolo 400 tisíc korun.