Tankodrom z kostek vystřídá v Protivíně hladký povrch

Protivín – Řidiči, jejichž trasy vedou přes Protivín, se mohou těšit na příjemnější cestování. Průtah městem, který v současné době připomíná tankodrom, se letos začne rekonstruovat a místo kostek dostane hladký povrch.

Protivín - ilustrační foto.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Na opravách se bude podílet jak město, tak i Jihočeský kraj, který je vlastníkem komunikace. „Předpoklad je takový, že by mělo být koncem února vydané stavební povolení. My jsme připraveni začít hned pracovat na naší části, kterou jsou vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení, chodník a veřejné parkoviště," uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Následně by měl přijít na řadu kraj a začít s opravou vozovky. Letos se budou dělat dvě etapy najednou. Začne se na Masarykově náměstí a pokračovat se bude směrem ke kapli sv. Anny. Náměstí zůstane tak, jak je, tedy v kostkách, ale dál bude komunikace asfaltová. „Po krajích silnice budou kostky, které se vyndají ze stávající komunikace. My si je jen musíme koupit, protože patří kraji," konstatoval starosta. Vize je taková, že by mohlo být v polovině letošního roku hotovo.

Rekonstrukce bude znamenat poměrně velké dopravní omezení pro Protivín. Úsek ale nebude zavřený celý, nýbrž po etapách. Objízdné trasy povedou po místních komunikacích. Investice města bude kolem patnácti milionů korun.