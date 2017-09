OBRAZEM: Synagoga dostává postupně i uvnitř původní podobu

Písek – V Jihočeském kraji je 68 židových památek, většinou hřbitovů. Dochovalo se také pět synagog. Patří k nim i synagoga vybudovaná v orientálním stylu s novorenesančními prvky v roce v roce 1872 v Soukenické ulici v Písku.

Bohoslužbám sloužila do roku 1938 a do majetku Židovské obce Praha se vrátila počátkem 90. let minulého století. Židovská obec se za finanční pomoci státu a města Písku snaží významnou památku obnovovat.



Celkem se do oprav investovalo kolem sedmi milionů korun. „Budova má novou fasádu, vyměnily se krovy a střecha a práce se přesunuly dovnitř. Velká pozornost je nyní věnovaná obnově vnitřní malířské výzdoby, o kterou se stará restaurátor Václav Špale,“ informoval o postupu prací památkář Jiří Hladký.



V době, kdy synagoga sloužila jako sklad oděvů, byl hlavní modlitební sál rozdělen stropem na dvě podlaží. „Osobně jsem pro to rozdělení zachovat. Bourání by bylo velmi drahé a hlavně nevíme, co by to udělalo se statikou objektu,“ vysvětlil Jiří Hladký.

Synagoga nezůstane mrtvým objektem. Kromě kulturních akcí se zde zvažuje expozice připomínající významné písecké osobnosti, jako byl spisovatel Richard Weiner.



„Měla by zde být umístěna také deska se jmény píseckých Židů, kteří zahynuli v nacistických koncentračních táborech,“ připomněl Jiří Hladký.