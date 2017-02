Švédský Švejk Rino navštívil putimského

Putim - Švédský režisér s českými kořeny Rino Brezina ztvárnil postavu Švejka na prknech, která znamenají svět. Do Putimi přijel navštívit toho filmového.

Led na zamrzlé Blanici v sobotu jen stěží odolával náporu slunečních paprsků, které po dlouhé době přemohly mrazivou zimu. Putim se projasnila. Jako tenkrát, když jí filmový Švejk procházel cestou do Budějovic. Ideální čas na návštěvu a na vzpomínání.

Tím, kdo si jihočeskou vesnici nedaleko Písku a bronzovou sochu připomínající historickou událost přijel prohlédnout, byl švédský režisér a představitel divadelního Švejka Rino Brezina, který se v roce 1951 narodil v Norimberku, ale nezapře své české kořeny. Na jih Čech se vydal v doprovodu spisovatele Jana Bauera a režiséra, herce, producenta a též scénografa Čestmíra Řandy mladšího.

„Ve Švédsku máme soukromé divadlo. Jednou jsme dostali nabídku, abychom udělali nějaké představení pro střední školy. Řekli jsme si, že nastudujeme Švejka. Vzniklo dvouapůlhodinové představení, které jsme hráli na různých zájezdech. Měli jsme se Švejkem obrovský úspěch, protože byl takový šikovný blb a děti ho milovaly," vypráví Rino Brezina.

„U nás ve Švédsku má i každé malé město své divadlo či amfiteátr, tak jsme se Švejkem objeli snad celou zemi. Švejka jsme hráli možná více než dvěstěkrát. Byli jsme na severu i na jihu a všude jsme měli pozitivní ohlasy," vzpomínal s úsměvem na rtech švédský režisér, který má v zásobě ještě jeden neuvěřitelný příběh. Setkal se totiž se známým padělatelem šeků ze 60. let dvacátého století Frankem Abagnalem. A nejen to, stál dokonce za dopadením zločince, kterého si ve filmu Chyť mě, když to dokážeš zahrál Leonardo DiCaprio.

Sobotní návštěva Putimi však byla o Švejkovi a o vzpomínkách na dobu strávenou ve vojenské uniformě na divadelních jevištích. „Moc se mi to líbilo. Dodnes na roli Švejka vzpomínám. Bylo to jedno z nejhezčích představení, jaké jsem v životě hrál," vysekl Rino Brezina poklonu nezapomenutelné postavě, jejíž bronzovou sochu držel kolem ramen.