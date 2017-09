Studie řeší parkování v okolí nemocnice

Mirovice – V Mirovicích není bankomat, absolutně zde chybí autobusové spojení na všechny strany, máme zde nejdražší poplatky za svoz popelnic. Kdo za to může? Bankomat by tady byl, jenže není vůle ze strany zastupitelů. Je to ostuda, co se stalo z Mirovic za pár let. Píše se mimo jiné v dopise podepsaném „obyvatelé Mirovic“s připojením 253 podpisů, který na městský úřad doručil osobně Jan Kučera.