Studie je další krok v boji s velkou vodou

Písek – Město získalo dotaci na zpracování studie, která má prověřit možnosti protipovodňových opatření a s tím souvisejících opatření proti suchu na vodním toku Jiher a Mehelnickém potoku. Oba toky při povodních dokázaly, že umí napáchat velké škody.

Ilustrační foto.Foto: Archiv redakce

Druhou etapou bude žádost o peníze na stavbu daných opatření. „Nejprve ale musíme mít v ruce studii, abychom věděli, kde je co možné vybudovat, aby to bylo co nejefektivnější. Právě to nám studie zmapuje," vysvětlil vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.

Kromě toho má město v plánu aktualizovat digitální povodňový plán a rozšířit ho o varovné systémy.

Během ledna příštího roku Písek vypíše výběrové řízení a pokud vše půjde hladce, na podzim by mohly být studie hotové.

Povodí Vltavy ve spolupráci s městem chystá protipovodňová opatření na Portyči, která budou chránit sídliště před potokem Jiher i řekou Otavou. Půjde o úsek od Nového mostu k lávcea dále až k Majerovu mlýnu, kde se měla protipovodňová opatření dělat původně už v rámci revitalizace sídliště. Nyní to vypadá, že by na ně mělo dojít v první polovině příštího roku. „Povodí Vltavy bylo úspěšné s žádostí o dotaci, a tak vše nasvědčuje tomu, že by se mělo brzy začít. Celkové náklady akce se odhadují na pětačtyřicet milionů korun," podotkl místostarosta Písku Josef Knot.

Protipovodňová opatření se plánují také kolem nově vznikající obchodní galerie na místě bývalé Billy. První částí je betonová zeď, která bude objekt chránit před potokem Jiher.