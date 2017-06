Studenti píseckého gymnázia byly na zkušené v Německu

Písek - První část letošního 22. ročníku výměnných pobytů mezi školami Gymnázium Písek a Gymnasium Georgianum Vreden se uskutečnila od 18. do 23. června.

Budova Gymnázia Písek.Foto: Deník/Libuše Kolářová

"Naše partnerská škola leží v oblasti Münsterland 850 kilometrů od Písku. Část finančních nákladů na výměnný pobyt nám i letos pomáhá pokrýt Česko- německý fond budoucnosti v rámci vypracovaného projektu Setkávání mládeže," uvedla učitelka gymnázia Marcela Tarabová.



A jak hodnotí výměnný pobyt studentky:

Monika Košatková, Kateřina Kroupová, 1.A: V polovině června jsme se my, třídy prvních ročníků Gymnázia Písek, zúčastnily nezapomenutelného výměnného pobytu s žáky Gymnázia ve Vredenu. I když cesta autobusem byla opravdu dlouhá a z původně plánovaných osmi hodin se prodloužila na neskutečných dvanáct, po spatření nádherného Vredenu nikdo nelitoval, že to podstoupil. A pak přišlo první setkání s našimi německými partnery. Nervozita byla velká a nám se opravdu jen těžko sestupovalo ze schodů autobusu. Každý z nás byl přidělen do nějaké rodiny. Nervozita opadla až při příjezdu do jejich krásných baráčků a seznámení se všemi členy rodiny. Když jsme přišli na to, jak neskutečně milí a přátelští všichni jsou, ani jsme nevěděli, čeho jsme se předtím tak báli.

Následující dny jsme dělali výlety po všech možných krásných místech, jako například na rozhlednu Tetraeder Bottrop, do arény Schalke 04, Oberhausenu, do města Münster se zoologickou zahradou, dokonce jsme se podívali i do holandského města Zutphen. Stejně nás všechny ale malinko víc bavily chvíle strávené s našimi německými partnery. A postupem času, čím více společných zážitků jsme měli, tím více se prolamovaly naše jazykové bariéry a z našich partnerů se stávali přátelé. Opravdu se snažili nám udělat pobyt co nejkrásnější, brali nás na zmrzlinu, na koupaliště, na pláže, na nákupy, dokonce jsme spolu prožili i party.

O to horší bylo loučení, protože stejně tak jako jsme na začátku nechtěli vylézt z autobusu, na konci jsme neměli chuť se do něj vrátit zpátky. A tak se slzami v očích jsme v pátek ráno opouštěli Vreden.



Bohumila Svatková, Julie Buzická, 1.A:

V polovině června jsme se zúčastnili – každoročně žáci prvních ročníků – výměnného pobytu v německém městě Vreden. Město není velké a nachází se nedaleko hranic s Holandskem, tudíž jsme celou neděli strávili na cestě autobusem. Čím více jsme se blížili, tím větší byla nervozita ze setkání. Vše proběhlo nad naše očekávání a pobyt i přes počáteční obavy jsme si užili.

Přes den jsme podnikali výlety do okolí. Zavítali jsme do města Münster, se kterým jsme se blíže seznámili při plnění úkolů poznávací hry připravené tamním infocentrem. Oblíbenou součástí programu byla prohlídka jednoho z největších stadionů Evropy – Schalke 04. Dostali jsme se do míst jako t, která jsou pro běžného diváka nedostupná, např. do šaten hráčů, kabin rozhodčích a tiskového centra. Poslední den jsme využili blízkosti holandských hranic a navštívili jsme město Zutphen, kde na nás čekala projížďka na loďkách po kanálech.Volný čas jsme trávili v německých rodinách, které pro nás připravily individuální program.

Výměna se nám líbila, už se těšíme, až naši partneři z Německa přijedou k nám a my jim představíme Písek a zajímavá místa naší země.