Stav Jiráskova mostu posoudí odborníci

Písek – Jiráskův most přes řeku Otavu je dlouhodobě ve špatném technickém stavu.

Jiráskův most v Písku.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Vzhledem k tomu, že se jedná o jedinou přístupovou cestu k čistírně odpadních vod a zároveň technologický nosič, je třeba tento neutěšený stav řešit. Město nyní udělalo první krok – nechalo zpracovat diagnostický průzkum. „Ten posoudí statické a dynamické zatížení," podotkl místostarosta Jiří Hořánek.

Posouzení stavu mostu zpracuje společnost PONTEX za 226 tisíc korun a na základě toho pak město rozhodne, jak dál postupovat.



Oprava mostu by mohla podle odhadů vyjít na padesát milionů korun. Jako další možnost se nabízí vybudování jiné přístupové cesty k čistírně odpadních vod a uložení trubek, které jsou nyní vedené mostem, pod vodu. To by mělo stát dvanáct milionů korun, ale neřešilo by to, co dál s chátrajícím mostem.