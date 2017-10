Sousedské setkání neboli Jídlobraní v Kovářově se vydařilo

Kovářov - Bleskovou akcí se dá nazvat vydařené sobotní Sousedské setkání neboli Jídlobraní na kovářovské návsi, jejíž výtěžek je určený pro sdružení APLA JIžní Čechy - asociaci pomáhající lidem s autismem.

Nápad se sice zrodil loni při kamarádském povídání Anety Grilové s Monikou Hrochovou, ale uskutečnit se ho podařilo během posledních dvou týdnů. Napřed to začalo průzkumem na facebooku mezi přáteli, kdo by se přidal, a protože byla reakce lidí skvělá, vše se dalo do běhu.



V sobotu od jedenácti hodin do odpoledne se na návsi vařilo, smažilo, ohřívalo a nebo jen dorovnávalo na tácy. Linuly se tu vůně a spokojení návštěvníci nevěděli, co dřív mlsat, jestli dýňové dobroty, koláče, guláš, kozí sýr, pomazánky nebo grilované maso. Na ochutnání tady toho bylo ještě mnohem víc. Děti se tu navíc vyřádily na skákacím hradě a všem přálo skvělé počasí.