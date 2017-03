Součástí plesu bude vyhlášení nejlepších sportovců Písecka

Písek – V pátek 17. března se uskuteční obnovený ples sportovců s vyhlášením ankety sportovec Písecka. V minulých letech patřila tato akce k vrcholům sezony a páteční ples by na tradici rád navázal.

Večerem bude provázet sportovní moderátor České televize Jan Smetana. O hudbu se postará českobudějovická kapela Yamaband. Budou připravená vystoupení píseckých karatistů i silových gymnastů nebo přehlídka Jitexu. Plesu se zúčastní také profesionální tenista a dvojnásobný grandslamový vítěz ve čtyřhře Lukáš Dlouhý, který se narodil v Písku.

Díky sponzorům jsou připravené hodnotné ceny, o které se bude o půlnoci losovat. Jsou mezi nimi PlayStation 4, mobilní telefony Acer, poukaz na termální lázně Bad Füssing pro dvě osoby, velký sud piva Platan 11°, poukazy na občerstvení v Zahradní restauraci Belveder Protivín nebo v písecké Kozlovně, cyklistické helmy, půjčení auta na víkend a další.

Nejdůležitější součástí večera ale bude vyhlášení nejlepších sportovců Písecka za loňský rok. Oceňovat se budou kategorie děti do 15 let, junioři do 19 let, dospělí, týmy, osobnost, sportovní hvězda čtenářů Deníku a nejoblíbenější klub/oddíl čtenářů Deníku.



Ples sportovců pořádá Písecký deník ve spolupráci s Centrem kultury města Písku a ČUS Písek. Vstupenky seženete na tradičních předprodejních místech centra kultury. Stojí 150 korun.