SMS a e – maily sice zaútočily, vánoční pohlednice ale nezmizely

V období adventu a zejména o vánočních svátcích se lidé potkávají a scházejí víc než kdy jindy a vzájemně si přejí jen samé krásné a pohodové věci. Ti, kteří mají k sobě daleko, pokud jde o počet kilometrů, si posílají vánoční a novoroční pozdravy.

Vánoční pohlednice.Foto: Archiv Františka Kofroně

Dříve to byly pohlednice s různými motivy koupené nebo doma s láskou vyrobené. Ty druhé určitě víc vypovídaly o osobě odesílatele. Pohlednice v rodině putovaly z ruky do ruky, někde je po Novém roce ukládali do krabice a znovu se k nim vraceli.

Množství pohlednic bylo jedním z důvodů, proč pošťáci toto období zrovna v lásce neměli. Na jedné straně roznášeli do rodin radost, na druhé straně museli na zádech táhout těžkou brašnu. To bylo v době, kdy pošťáci nebo spíše pošťačky roznášeli zásilky pěšky nebo maximálně je vozili na kole.

Jenže přišla doba mobilních telefonů a počítačů a místo vánočních pohlednic s osobním přáním nám před svátky pípají mobily a plní se mailové schránky. A tak se někdy dovíme, že nám známý přeje všechno nej stejně jako dalším padesáti lidem, které má v jednom balíku v adresáři. Je to takové neosobní, takže buďme rádi, že vánoční pohlednice neupadly v zapomnění a že v čase adventním mají pošťáci stále co roznášet.

Zvyk zasílání pohlednic není ničím novým. Jeho počátky se datují do roku 1843, když si sir Henry Code nechal natisknout tisíc pohlednic s vánočním motivem, vytvořeným Johnem Caiicot Herleyem a doplněným jen krátkým textem. Rozeslal jich ale pouze 400 a zbytek s úspěchem prodal. Tímto počinem se oba muži zapsali do historie vánočních pohlednic.

Do Čech dorazily první pohlednice koncem devatenáctého století, původně s německými nápisy, v dvacátých a třicátých letech se začaly objevovat i první pohlednice české nejprve s motivy vánočních stromků, krajinami, andělíčky a později dodnes velmi oblíbené s obrázky Josefa Lady a Jiřího Trnky.

České nápisy získaly na vánočních pohlednicích převahu až po skončení první světové války. Jejich hlavními motivy byly zasněžená krajina, stromeček, jesličky i andělíčci.

Umělecké kresbičky Josefa Lady, tzv. ladovky z dvacátých a třicátých let minulého století jsou dodnes velice ceněnými pohlednicemi se svým osobitým způsobem ztvárnění i originální tematikou.

Postupem času ovšem začala uměleckost pohledů mizet s tím, jak docházelo k rozšíření a modernizaci fotografické techniky. Zátiší svícnů, ozdobený stromek, zasněžená krajina, ale i skrytá reklama podniků vyrábějících spotřební zboží, vojáci v zimě na stráži, i to vše se začalo objevovat na vánočních pohlednicích.

Dnes je výběr vánočních a novoročních pohlednic poměrně velký, co do ztvárnění i ceny. Každý si tedy může vybrat podle vkusu i obsahu peněženky.

VÁNOČNÍ ZNÁMKY

Méně je známo, že některé státy vydávají k Vánocům pamětní známky. Zákazníci pošty tak mohou často používat tyto známky na vánoční přání, což je oblíbené u sběratelů pohlednic. Jedná se o regulérní poštovní známky, které jsou platné jako označení zaplacení poštovného pro celý rok. Obvykle jsou v prodeji nějaký čas mezi počátkem října a začátkem prosince a jsou vytištěny ve značných množstvích.

Patrně první vánoční známka pochází z Kanady. V roce 1898 zde byla vydána známka s mapou světa a nápisem „XMAS 1898" (Vánoce 1898) v dolní části. V roce 1937 vydalo Rakousko dvě známky pro vánoční pozdravy s růží a znamením zvěrokruhu. V roce 1939 vydala Brazílie čtyři poštovní známky se zobrazením představujícím tři krále a betlémskou hvězdu, anděly a dítě, Jižní kříž a dítě a matku a dítě.