Služby určené seniorům zajišťuje Senior Point

Rady a informace získají zájemci v Senior Pointu u jeho pracovnice Alexandry Zajíčkové.Foto: Deník/Libuše Kolářová

Na skutečnost, že se v populaci poměrně rychle zvyšuje podíl lidí nad 55 let, reaguje vedle dalších projekt Senior Point, ke kterému se na jihu Čech jako čtvrtý připojil také Písek. Projekt vznikl a již několik let úspěšně funguje v Brně a postupně se rozšiřuje do dalších míst republiky.

V Písku má Senior Point za sebou téměř měsíc činnosti. Kontaktní místo je v Divadle Fráni Šrámka a obyvatelé mohou jeho služeb využít v pondělí, středu a pátek vždy od 9 do 11 hodin.

„Seniorům radíme, kam se mohou obrátit, pokud potřebují vyřešit své sociální a zdravotní problémy, s otázkami bezpečnosti ve městě a dáme jim například kontakty na právní poradenství," uvedla pracovnice kontaktního místa Alexandra Zajíčková.

Písecký Senior Point při řešení problémů starších lidí spolupracuje s odborem sociálních věcí MÚ, Městským střediskem sociálních služeb, Městskou policií Písek a dalšími partnery.

Služby využívají i lidé, kteří ještě v seniorském věku nejsou. „Jde o ty, kteří potřebují pomoci při řešení některých problémů svých rodičů či prarodičů," doplnila Alexandra Zajíčková.

Senior Point (SP) nabízí také množství informací, pokud jde o kulturní, společenské a sportovní akce a různé pohybové aktivity odpovídající věku seniorů. Zájemci zde mají k dispozici programy Centra kultury města Písek, Sladovny, Prácheňského muzea, turistických oddílů a dalších.

Za velmi potřebné pokládá otevření SP předsedkyně Rady seniorů Písek Kateřina Sušická a dodává: „Jeho činnost se teprve rozbíhá, lidé o něm zatím málo vědí. Zkušenosti z jiných měst ukazují, že může být i místem setkávání."

Včera se v prostorách SP uskutečnilo jednání Rady seniorů, zájem projevila i místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Ti, kteří SP navštíví, mají také možnost bezplatně využít internetu.

Metodickou pomoc poskytuje brněnský Senior Point a jeho ředitel Lukáš Vaculík. Pro nejbližší dobu písecký SP připravuje mimo jiné cyklus přednášek a besed například se zástupci městské policie a kulturních zařízení, s historiky nebo cestovateli.