Slavnost nevydělává, přesto má podporu města

Písek – Městská slavnost Dotkni se Písku byla už dvakrát přístupná bez výběru vstupného.

Letos na ni navíc město přispělo téměř dvojnásobnou částkou, než v minulých letech, a to 1,4 milionu. I tak byly náklady o 70 tisíc korun vyšší než příjmy. Je to pro město udržitelné? Zdá se, že ano.

I přes finanční náročnost má stávající koncepce podporu vedení města. „Slavnost je pro Písečáky, a tak by podle mě neměli platit vstupné,“ podotkla starostka Eva Vanžurová. Její názor podpořili i oba místostarostové. „Rozpočet města to unese,“ konstatoval Josef Knot. „Souhlasím, děláme to pro lidi,“ dodal Jiří Hořánek.

Otázka vstupného, programu i obsazení stánků se bude v následujících měsících ještě řešit. Líbí se vám současná podoba slavnosti? Napište svůj názor na lucie.kotrbova@denik.cz.