Sladovna vyzývá ke kreativitě

Písek (FOTOGALERIE) – Velké interaktivní výstavy plné barevných a důmyslných instalací. Taková byla v posledních letech náplň písecké Galerie hrou pro rodiny s dětmi.

Je tomu tak i nyní, kdy se návštěvníci Sladovny noří do světa díla a vynálezů Leonarda da Vinci, ale přece je něco trochu jinak. Provzdušněné trámy historické budovy, které byly na čas zbaveny dřevotřískových stěn a rozsáhlých objektů, nabízejí více tvořivých aktivit než kdykoli předtím.

Malí i velcí návštěvníci si mohou hrát ve Vysokých trámech, kde kromě putovní expozice věnované osobě významného ilustrátora Miroslava Šaška, čeká velké množství kartónových krabic, až z nich dětští architekti a urbanisté vyrobí dům, továrnu či jinou důležitou budovu a zasadí ji do neustále rostoucího a měnícího se města. Zvládnete to tak, aby vše fungovalo? Vyzkoušet si to můžete při návštěvě tvořivé části nové výstavy Svět podle Šaška.

Novinkou je také výtvarně laděná Laboratoř, která podporuje kreativní myšlení. Najdete v ní celkem osm aktivit a odpočinkový prostor. Všechna stanoviště mají společné téma – barvy, ale každé z nich s nimi pracuje jinak. Můžete malovat, barvu rozstřikovat, houpat se v hamace s křídou v ruce, dělat barevné stopy či pracovat s projekcí.

Výstavu Svět podle Šaška a workshopovou hru se stavbou vlastního kartónového města můžete v písecké Sladovně navštívit do 26. března.

Výtvarná kreativní Laboratoř, která se na úvod zabývá tématem barvy, je otevřena vždy ve středu a v pátek od 12 do 17 hodin a o víkendech od 9 do 17 hodin s přestávkou mezi 12. a 13. hodinu. S barvami si v Laboratoři budou hrát do 31. května.