Sladovna otevřela kreativní Laboratoř a výstavu Svět podle Šaška.

Písek - Svátek zamilovaných oslavili v písecké Galerii hrou dvojitou vernisáží.

V úterý 14. února v podvečer si návštěvníci Sladovny měli možnost vyzkoušet aktivity v novém prostoru nazvaném Laboratoř, který nabízí několik nevšedních výtvarných stanovišť. Mohli se vydat také po stopách významného ilustrátora Miroslava Šaška, jehož dílo a životní cestu připomíná expozice Svět podle Šaška. Součástí cestovatelské výstavy je i architektonický workshop, v jehož rámci se děti vžijí do role urbanistů a budou se podílet na stavbě fungujícího města.

Laboratoř bude s úvodním tématem Barvy otevřena až do konce května vždy ve středu a v pátek od 12 do 17 hodin a o víkendu od 9 do 17 hodin. Svět podle Šaška je přístupný každý otevírací den do 26. března.