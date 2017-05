Slabčice žádají, aby jim Písek odchytával toulavé psy

Písek – Obec Slabčice žádá Písek o uzavření smlouvy na odchyt zatoulaných psů. „Nenalezli jsme jiný subjekt, který má oprávnění tuto službu vykonávat," píšev žádosti starosta Slabčic Jaroslav Bouška.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Písečtí se však k tomu, aby městští strážníci jezdili odchytávat psy do Slabčic, nestaví kladně. „V okamžiku, kdy by městská policie odjela do Slabčic chytat psa, chyběla by v Písku. Kromě toho by to neslo finanční náklady a hlavně pokud bychom kývli, co nevidět by se ozvaly další obce,“ komentoval místostarosta Písku Jiří Hořánek.



Jako možné řešení vidí, že by některý ze svazku obcí proškolil člověka, který by mohl odchytávat psy, nemusí to být nutně strážník.



Rada města záměr nedoporučuje, nicméně ještě se jím bude ve čtvrtek zabývat zastupitelstvo.