Škola se dostala do finále soutěže o nejlepší web

Mirovice - Mirovická základní a mateřská škola se přihlásila do soutěže o nejlepší školní web a postoupila do finále, kde se utká celkem 27 škol.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Bojují o cenu odborné poroty a o cenu veřejnosti. Ta bude záležet na tom, kolik hlasů na svých webových stránkách od lidí dostanou. „Je to pro nás důležitý krok k vylepšení webových stránek, protože jsme se snažili splnit všechna kritéria soutěže. Díky našemu správci stránek Michalu Hurtalovi jsou teď mnohem pestřejší a mnohostrannější,“ uvedla ředitelka školy Jitka Šebková.

Už jen to, že se školní web dostal do finále celostátní soutěže, považuje za úspěch. Vítěz dostane digitální odznak na webové stránky a zajímavé publikace. To, že se škola snaží co nejvíce zpřístupnit informace, a to především pro rodiče, dokládá i zavedení elektronické žákovské knížky.

Zkušební provoz byl spuštěn v první polovině dubna.