Škoda, že není kam zajít na pořádný guláš

Soběslav - Když před pěti lety 17letý gymnazista Martin Škoda vydal knihu receptů s názvem Škoda nevařit – Kuchařka plná hudby (ke každému receptu přidal oblíbenou písničku), stala se hitem.

Získala ocenění za 3. nejlepší prvotinu světa.

Loni před Vánoci už jako vysokoškolský student marketingové komunikace a PR na Karlově univerzitě přivedl Martin na svět pokračování: Škoda nevařit 2 (Kuchařka plná akce). Obsahuje 20 kapitol, kdy každá znázorňuje konkrétní akci spojenou s jídlem v hlavní roli. Autor si zakládá na pestrosti receptů a mění prostředí, kde jednotlivé kapitoly vznikají. „Všechny recepty jsem poctivě a vícekrát odvařil, aby fungovaly. Zakládám si na relativní dostupnosti surovin. Při sestavení receptů jsem se inspiroval starými prvorepublikovými kuchařkami, cestováním nebo třeba kuchařským uměním mých babiček," vysvětlil Martin Škoda.

Do morku kostí

Každá kapitola má příběh a je vždy sestavena ze čtyř jídel – fungují samy o sobě, ale i jako menu. Čtenáři tu najdou např. vegetariánskou část. „Tato kapitola patří mezi moje nejoblíbenější. Recepty jsem otestovals lidmi, kteří vegetariáni nejsou a nebo si tato jídla často nedávají, a chutnaly jim moc," uvedl Martin Škoda, který vyzdvihl kapitolu s názvem Až do morku kostí. „Pracuji v ní s morkem, srdcem, žaludky, jazykem. Někteří lidé mají vůči vnitřnostem odpor. Dříve se z nich běžně vařila skvělá jídla, proto jsem pozval mladé holky, které vnitřnosti nejí, do kuchyňského studia a nabídl jim tyhle suroviny v atraktivní formě, abych jim dokázal, že se jich nemusí bát," řekl Martin Škoda. Do české kuchyně se snaží vrátit i jiné zapomenuté ingredience jako chřest, líčka či pražskou šunku.

Mladík je velkým propagátorem česká kuchyně a nerad slyší, když se domácí gastronomie pomlouvá. „Českou kuchyni mám nejradši. V Praze je spousta pizzerií, francouzských restaurací, ale pomalu není kam zajít na pořádný guláš," mrzí Martina. K tuzemskému stravování má jen jednu výhradu, zdá se mu, že se Češi občas zbytečně přejídají, že preferují velikost porce před kvalitou surovin. „Respektuji české kuchaře, ale vadí mi, když se někdy snaží tradiční jídlo něčím zbytečně vylepšovat, dávat do něho ingredience, které tam nepatří, třeba vařit svíčkovou z dýní," usmál se Martin Škoda.

Španělská láska

Ze zahraničních kuchyní preferuje španělskou. „Španělštinu jsem studoval na střední škole, ve Španělsku mám přátele. Chutnají mi španělská šunka jamon, tapas, mořské plody," uvedl autor dvou kuchařek. Ta druhá postoupila do světového finále podobně tématických knih. Výsledky se vyhlásí v květnu v Číně.

Pokud chcete vidět Martina vládnout u sporáku, šanci máte 24. února v Praze-Holešovicích ve škole vaření. V plánu má uspořádat v jižních Čechách autogramiádu. O termínu bude Deník informovat.

Ke druhé kuchařce vzniklo historicky první hudební intro, jmenuje se Škoda nevařit 2 / Škoda vs. Burian a lze si jej pustit na kanálu youtube.com. Autorem je muzikant Jiří Burian, syn známého písničkáře Jana Buriana. Kuchařka má hosta. Je jím známý kuchař Marcel Ihnačák, který spolu s Martinem v jedné z kapitol uvařil svá oblíbená jídla.

Kuchařský sen

A plány na třetí várku receptů? Na to je podle Martina Škody ještě moc brzy. „S druhou knihou byla spousta práce. Vydali jsme si ji sami s Jirkou Nevečeřalem. Chceme Kuchařku plnou akce dostat mezi čtenáře, chystáme také cizojazyčné verze," uvedl Martin Škoda, který má jeden kuchařský sen. „Chtěl bych uvařit známému anglickému kuchaři Jamie Oliverovi. Poslal jsem mu před lety svou první kuchařku. Odpověděl mi, že se mu líbí. Druhou jsem mu dokonce věnoval a jeho odpověď k mojí radosti byla opět nadšená."

Marcelův mangoldový salát

s uzenou rybou a crème fraîche

Na salát (5 porcí):

400 g mangoldu

200 g uzených šprotů

150 g crème fraîche (francouzský mléčný výrobek z čerstvé smetany, pozn. red.)

5 stroužků česneku

2 menší červené cibule

1 chilli paprička

1 citron

asi 5 lžic extra panenského olivového oleje

sůl (dle chuti)

Na servírování:čerstvé bylinky (např. kopr, máta, oregano)



Postup: Z mangoldu odstraňte listy, stonky oblanšírujte (spařte) v osolené vodě do poloměkka, tedy aby byly na skus, a dejte do studené vody vychladnout. Do kastrolu mezitím nalijte olivový olej, vhoďte do něj celé oloupané stroužky česneku a na mírném žáru je opékejte, dokud nezměknou a olej neochutí. Poté přidejte nakrájenou chilli papričku bez jadérek a plátky omytého citronu. Vše mírně osolte a nechte pár minut prohřát. Poté pánev stáhněte z ohně a dresink nechte vychladnout.

Stonky mangoldu rozložte na dno velkého talíře a polijte je dresinkem. Navrch rozložte plátky citronu, stroužky česneku, tenká kolečka oloupané červené cibule, uzené šproty a malé noky vytvarované z crème fraîche. Na závěr celý salát posypte čerstvými bylinkami.