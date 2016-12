Silvestr a Nový rok budou ve znamení pochodů a výletů

Písecko – Ukončit starý a začít nový rok v přírodě se chystají desítky organizovaných turistů i těch, kteří se na pochody vydávají jen příležitostně.

Účastníci silvestrovského výstupu na Mehelník.Foto: Archiv KČT Otava Písek

Z Písku se mohou 31. prosince zájemci vydat na nejvyšší vrch Píseckých hor. „Na Mehelníku budeme potvrzovat účast v době od 9.30 do 13 hodin. Každý účastník dostane malou upomínku a teplý čaj," připomněla Hana Tomanová z pořádajícího Klubu českých turistů Otava Písek.

Silvestrovský „vejšlap" na Velký Kamýk připravuje Sbor dobrovolných hasičů v Dobevi. Již jedenáctý ročník této akce se koná v době od 10 do 14 hodin.

Hned dva silvestrovské výlety pořádají turisté v Milevsku. Na první se zájemci vydají do okolí Bernartic. Ti, kteří chtějí absolvovat cestu do Hrejkovic pod vedením Zuzany Sekalové, mají sraz v 10 hodin u Humaniky.

Sraz účastníků 18. ročníku Silvestrovského pochodu okolo Bernartic je ve 13.30 hodin u restaurace Na Kopečku v Bernarticích. Z cíle pochodu bude zajištěn autobus zpět do městyse. V 16 hodin začne u radnice vyhrávat hudba Luboše Cézy a bude se podávat občerstvení. Zhruba v 17.30 hodin se obyvatelé a návštěvníci Bernartic mohou těšit na odpolední silvestrovský ohňostroj. Tradiční novoroční vycházka po okolí Milevska začne 1. ledna ve 14 hodin od sokolovny.

V Putimi na sobotu plánují už osmý pochod do hůreckých lesů. Sraz účastníků bude ve 13.30 hodin u obecního úřadu a cílem bude jako tradičně lovecká chata, u které se budou opékat špekáčky.

Ve Skalách vyrazí na procházku až na Nový rok, a to ve 13 hodin od obecního úřadu směrem do Heřmaně, kde čeká účastníky komentovaná prohlídka kostela sv. Jiljí s Petrem Hanusem.