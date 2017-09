Silnice u ZVVZ zatím majitele nezmění

Milevsko - Před jednáním zastupitelů se objevily nové informace, které vedly ke zrušení záměru směny pozemků.

Zastupitelstvo v Milevsku. Ilustrační fotoFoto: Deník / Stanislava Koblihová

Směnu městských pozemků v lokalitách u střelnice a u kláštera za premonstrátské pozemky pod silnicí u ZVVZ a v lokalitě u Bažantnice na středečním jednání zastupitelé nakonec neschvalovali.

Místo toho na návrh místostarosty Martina Třeštíka zrušili radou vyhlášený záměr na směnu zmíněných pozemků z letošního 23. května. Před jednáním zastupitelů se totiž objevily nové skutečnosti. „Musíme se rozhodnout, zda cestu u ZVVZ chceme, nebo ne,“ konstatoval Martin Třeštík.

Zmíněná cesta, která vede nejen k ZVVZ, ale i městské čistírně odpadních vod a dalším firmám v této lokalitě, totiž byla hlavním důvodem města pro připravovanou směnu. Zároveň ale mohlo získat i pozemek navazující na parkoviště u viaduktu u parku Bažantnice. Královská kanonie premonstrátů by zase ráda měla pozemky kolem svých rybníků nad klášterem, u střelnice a kousek pozemkuu kláštera.

Po vyvěšení záměru přišly na radnici tři námitky. V jedné z nich byla žádost na odkoupení konkrétního pozemku, ale bez uvedení ceny. Dopoledne před jednáním zastupitelů navštívili Martina Třeštíka zástupci střeleckého sportovního klubu. „Předali mi nové materiály a žádají o odkup ještě dalších pozemků, které nejsou přesně vymezené. Informace přišly bohužel pozdě,“ vysvětlil Martin Třeštík, proč navrhl zrušit stávající záměr na směnu pozemků a vyhlásit později záměr nový.

Zastupitel Miroslav Doubek zpochybnil vlastnictví pozemku pod silnicí u ZVVZ. Podle jeho informací od občanů jej neměly Lesy ČR premonstrátům vůbec vydávat, když na něm vznikla stavba. Požadoval, aby město podniklo kroky, které by vedly k tomu, aby pozemek patřil zpátky Lesům ČR. Vedoucí odboru investic a správy majetku města David Lukeš potvrdil, že cesta k ZVVZ nebyla vydaná Lesy ČR do majetku premonstrátů správně. Situaci konzultoval s právníky. Podle nich by soudní spor městu nic výhodného nepřinesl.„V městském úřadě jsme skutečně nedohledali žádný dokument, který by se týkal existence stavby cesty. Dokonce ani v roce 2013, kdy Lesy ČR hledaly informace, se nic nedověděly,“ konstatoval David Lukeš. Zrušení záměru směny schválili zastupitelé jednohlasně. Vedení města bude dál jednat s premonstráty.