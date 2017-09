Silnice do Českých Budějovic bude bezpečnější

Písek - Problematická komunikace se rozšíří ze dvou na tři jízdní pruhy.

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Zhruba dvanáct tisíc aut projede denně po komunikaci I/20 spojující Písek s Č. Budějovicemi. Více než 37 kilometrů dlouhý úsek z Písku k obci Pištín však patří k velmi problematickým.



Nepříznivý stav bude řešit Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a do příprav se nyní vložil Jihočeský kraj. S dokončením se počítá do pěti let. „Ve stejné době by měla být hotová dálnice D4 vedoucí z Prahy do Budějovic přes Příbram. Je tedy důležité, aby v Písku navazovala již upravená silnice I/20, jinak zde vznikne špatně průjezdný úsek,“ řekl zástupce hejtmanky a místostarosta Písku Josef Knot.



Pro trasu Písek – Pištín je již hotová technická dokumentace. „Počítáme s rozšířením silnice ze dvou na tři jízdní pruhy,“ uvedla Vladimíra Hrušková, ředitelka českobudějovické správy ŘSD ČR.