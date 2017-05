Sestry se vzdělávají. Samy si naordinovaly školení

Písek - Přestože se řada zaměstnavatelů zaměřuje na další vzdělávání svých pracovníků, v písecké nemocnici nastala situace zcela opačná - školení si naordinovaly samy zdravotní sestry.

Zdravotní sestry pro sebe pořádají semináře.Foto: Archiv nemocnice

Téměř čtyři sta sester tak už tři roky navštěvuje měsíční semináře nazvané Pracovní vzdělávací dny, které samy zavedly. Na seminářích společně sdílejí postřehy z pracovního prostředí. „Celoživotní vzdělávání je nezbytné pro každého, kdo pracuje ve zdravotnictví, a ve výsledku zároveň důležité pro každého pacienta. S rozvojem péče a postupující specializacív medicíně rostou požadavky na vzdělávání zdravotních sester. Státem změněné a řízené vzdělávání sester ale těmto trendům nepřeje. V této chvíli jde proti zabezpečení chodu řady zdravotnických zařízení pro svoji reálně zbytečnou komplikovanost, zdlouhavost a neatraktivitu. Než čekat, až systém padne, jsou v nemocnicích realizovány autonomní prorůstové projekty a procesy. Není to systémově správná cesta, ale v dané chvíli v daném zařízení a regionu může i tento dílčí krok pomoci,“ míní ředitel Nemocnice Písek Jiří Holan.

V Písku proto sestry přišly s myšlenkou pracovních seminářů, které jsou platformou zkušeností. Vedení nemocnice takovou myšlenku okamžitě pomohlo sestrám realizovat. „V podstatě se jedná o setkání sester, jejichž smyslem je prezentovat konkrétní oddělení a to, co se na něm povedlo, jaké novinky se podařilo začlenit do ošetřovatelské péče, jaké speciální výkony nebo vyšetřovací metody jsou na oddělení prováděny a naopak co je špatně, co chybí a podobně. Sestry představí svou prácia je ponechán velký prostor pro diskuzi,“ říká Květoslava Slabáková, vrchní sestra ortopedie a vedoucí auditorského týmu Rady pro kvalitu, která se stará o bezpečnost zdravotnické péče v písecké nemocnici.

Sestry už například absolvovaly Pracovní den ortopedického oddělení se zaměřením na prevenci a léčbu proleženin u pacientů.

Další Pracovní den organizovalo anesteziologicko – resuscitační oddělení. Byl zaměřen na vstupy periferních žil neboli katetry. Ty jsou na ARO zaváděny všem pacientům písecké nemocnice, u kterých je pravděpodobná dlouhodobá infuzní terapie. Tyto katetry patří k moderním trendům v ošetřovatelství a zlepšují komfort pacienta. Snižují riziko trombosy i zánětu, umožňují větší mobilitu.

„Zajímavých témat na výběr je opravdu hodně. Řešily jsme například problematiku mozkových příhod, Pracovní den na centrální sterilizaci, práce v laboratořích, magnetická rezonance, používání Bazální stimulace na oddělení následné péče, ošetřovatelská péče na porodnickém oddělení u novorozenců a další,“ řekla hlavní sestra nemocnice Jana Somrová.