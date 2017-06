Sedmáci z Tylovky vyrazili na fyzikální Vědohraní

Písek - Ve čtvrtek 8. června jsme měli sraz na autobusovém nádraží. Všichni, kdo jsme se tam sešli, byli: já (Vojta), já (Dominik), Šimon, Jarda, Tadeáš a paní učitelka Divišová.

Sedmáci ze ZŠ J. K. Tyla vyrazili na fyzikální Vědohraní.Foto: Archiv školy

V půl osmé odjížděl žlutý autobus Regio Jet a my v něm. Na palubě tohoto autobusu nás prováděl stevard, který byl moc příjemný. Cestou nám nabídl teplý nápoj, něco ke čtení a sluchátka, do kterých jsme si pustili hudbu nebo filmy. Cesta utekla ani nevíme jak.

Všichni jsme jeli na Matematicko-fyzikální fakultu UK kde se konalo fyzikální Vědohraní. Po příjezdu do Prahy a následném přemístění do Holešovic na nás hned čekala velká fyzikální show, ve které byl například ukázán zákon setrvačnosti nebo výbušná reakce naplněné láhve kapalným dusíkem vhozeným do uzavřené nádoby s vodou. Dále nás čekaly hrátky s optikou, ve které bylo vidět ohnutí laserového paprsku ve slané vodě nebo jak vidí moucha, ale také jak doopravdy naše oko vidí, přesněji to, že vidíme „vzhůru nohama“ a náš mozek až finální obraz obrací.

Hodně nás bavilo kreslit očima, což fungovalo tak, že jsme se dívali na monitor a 4 infračervené kamery sledovaly odraz světla od našeho středu oka a podle toho počítač vypočítal, kam se zhruba koukáme.

Dále jsme se dívali na roboty, kteří tancovali určitou hudební choreografii na čtvercovém papíře. Rozhodli jsme se navštívit takzvaný velký okruh, na kterém toho opravdu bylo hodně, proto vám řeknu jen to nejzajímavější. První, co mě osobně zaujalo, byly hlavolamy, které byly dost těžké, dále jsme šli ke 3D tiskárnám, které tiskly nějaké zvíře.

U 3D tiskáren byla také ukázka indukce, magnetického pole a elektrostatiky. Zajímavé pokusy byly také v přízemí, třeba ukázka, že elektřina dokáže pod velkým napětím „přeskočit“ z drátu na drát, že ve vedení vznikají ztráty nebo že i my jsme vodič.

Jardovi se nejvíce líbil větráček, který až když se roztočil, ukazoval přesný čas na svých lopatkách.

Celý program byl zajímavý a hodně naučný.

Na závěr už zbývalo jen rychle skočit na něco dobrého a zpátky domů.

Dominik Smola a Vojta Holub (7.A)