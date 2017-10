S pomocí zraněnému by lidé neměli váhat

Písek - O záchraně člověka často rozhodují vteřiny.

Lékaři a záchranáři Zdravotnické záchranné služby (ZZS) Jihočeského kraje, oblastního střediska Písek, vyjížděli v loňském roce k bezmála osmi tisícům případů. O tom, jakým vývojem prošla záchranná služba na Písecku a jaké služby je schopna v terénu zajistit, na debatě pořádané spolkem Přátelé Kamenného mostu hovořili vedoucí lékař píseckého střediska Vratislav Němeček a záchranář Mario Guida.



Ne vždy je součástí posádky lékař. „Není to nutné. Naši záchranáři jsou vysokoškolsky vzdělaní a neustále si znalosti doplňují. V případě potřeby lékaře přivolají, nebo případ konzultují,“ uvedl Vratislav Němeček a dodal, že vybavení vozů v České republice a pokrytí ZZS je i ve srovnání se západní Evropou nadstandardní.



Vratislav Němeček upozornil na to, jak důležitá je laická pomoc zraněnému nebo nemocnému přímo na místě ještě před příjezdem záchranky. „Pokud mozek zůstane bez kyslíku více než pět minut, dochází k jeho nevratnému poškození. Je také potřebné, aby lidé u zraněného či nemocného až do příjezdu záchranky zůstali, i když je při vědomí a mluvili s ním,“ uvedl Vratislav Němeček.



O tom, že posádka vozu ZZS je schopna na místě poskytnout kvalifikovanou pomoc nejen díky znalostem záchranářů, ale i zásluhou vybavení vozů, přesvědčil přítomné pomocí fotografií Mario Guida.



Záchranáři se zúčastňují i například cvičení s hasiči, při kterých trénují lezeckou záchranu.