Rybáři změnili názor: Na Šarlák se vejde chov ryb i vodní sporty

Písek – Společnost Wake Pond, za kterou stojí Písečák Radek Novák, přišla na jaře s návrhem využít Šarlatský rybník k adrenalinovým vodním sportům. Lokalita, která v současné době slouží k chovu ryb, by se změnila v rekreační areál s koupáním a vlekem, který by mohl po vodní hladině tahat wakeboard, vodní lyžeči vodní gumu.

Lov ryb na Šarláku.Foto: Deník/Ondřej Šmíd

Rybník má v pronájmu Blatenská ryba, která se původně k záměru vyjádřila tak, že chov ryb není slučitelný s těmito vodními sporty.



Nyní se však podle píseckého místostarosty Jiřího Hořánka zřejmě podařilo najít společnou řeč. „Z posledního jednání máme informace, že by se projekt mohl sloučit s chovem ryb, možná jen v menším množství,“ zmínil. Nájemní smlouva by tak zůstala mezi městem a Blatenskou rybou, která by rybník dál pronajala společnosti Wake Pond.



Autor projektu Radek Novák se zatím takového jednání nezúčastnil. „Není to slučitelné, aspoň ne s tímto množstvím ryb. Rybník je v hrozném stavu, my bychom ho chtěli v rámci možností vyčistit,“ uvedl.



Rada města záměr už podruhé odložila.