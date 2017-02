Rozhodnutí o přívozu přes Otavu odložili

Písek – Ze schůze Osadního výboru Svatý Václav vzešel nápad obnovit přívoz na řece Otavě mezi dvěma břehy. Zabývali se jím také písečtí radní, avšak prozatím bod odložili.

Přívoz na Otavě v Písku ve třicátých letech minulého století.Foto: Archiv Františka Kofroně

„Shodli jsme se na tom, že se musíme v první řadě zabývat stavbou lávky, která by měla spojit lokality Hradiště a Sv. Václav. Až se rozhodne, zda budeme stavět lávku a případně kde, můžeme se bavit o přívozu,“ konstatoval místostarosta Písku Jiří Hořánek.

Nevyloučil ani možnost, že by mohla být jak lávka, tak přívoz, ale rozhodně ne na stejném místě. Proto je třeba počkat. V případě, že by město přívoz obnovilo, jako provozovatel by přicházely v úvahu městské služby, které by na to však musely mít licenci.

Zastupitelstvo města se bude stavbou lávky zabývat 2. března.