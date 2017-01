Rozhodnutí o depozitu pro kočky odložili

Písek - Depozitum je zařízení, kde by se kočky zotavovaly po veterinární péči, například po kastraci.

Ilustrační fotoFoto: čtk

Otázka zřízení depozita pro kočky zůstává otevřená. Radní bod týkající se vybudování tohoto zařízení odložili. „V zásadě nejsme pro, ani proti, ale chybí nám odpovědi na řadu otázek. Kdo by zařízení provozoval? Jaké by byly finanční náklady a kde by to mělo být?" nastínil místostarosta Jiří Hořánek.

Písek by byl jediným městem v kraji, které by oficiálně zřídilo depozitum pro kočky, z čehož plyne další obava. „V okamžiku, kdy by se tato informace rozšířila, neměli bychom ve městě deset toulavých koček, ale hned padesát. Lidé by nám je sem vozili z celého kraje," podotkl vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra.

Návrh na zřízení depozita požaduje petice adresovaná městu.

V současné době dává město Písek ročně na odchyt a kastraci toulavých koček včetně následné péče o ně zhruba sto tisíc korun. Přispívá také útulku v Záhoří, kam se kočky, které potřebují delší rekonvalescenci, umisťují.

Provoz depozita by naproti tomu mohl přijít zhruba na půl milionu korun ročně. „A to nepočítáme investiční náklady, které mohou být kolem jednoho a půl milionu korun. Připadá mi to jako extrémně drahá služba vzhledemk tomu, že nyní nás v podstatě obdobná služba stojí sto tisíc korun," podotkl místostarosta Písku Josef Knot.

Otázkou také je, kdo by depozitum provozoval a o kočky se zde staral. „Lidé, kteří sepsali petici, se nabízejí, že by se o kočky jako dobrovolníci starali, ale nemůžeme spoléhat, že by to tak fungovalo nonstop," zmínil místostarosta Jiří Hořánek.

Petici, kterou podepsalo 1731 lidí, radní projednali a rozhodnutí odložili. Radní Marek Anděl, který má na starost životní prostředí, má s petenty ještě diskutovat a hledat odpovědi například na to, kde by depozitum mohlo být a kdo by ho provozoval. Poté se radní k bodu vrátí.