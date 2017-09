Rodičům může hrozit pokuta až pět tisíc

Písek - Rodiče, jejichž děti nejpozději do letošního 31. srpna dosáhly věku pěti let, je museli povinně zapsat do mateřské školy.

Mateřská škola v Písku. Ilustrační fotoFoto: Deník / Libuše Kolářová

Novela školského zákona zavádí totiž povinné předškolní vzdělávání. Ne všichni rodiče tuto povinnost splnili.



Po odstranění duplicit nastoupí do MŠ v Písku 327 dětí, ale dalších 24 zůstalo v píseckých mateřských školách nezapsaných. Rodiče všech 24 dětí nezapsaných v Písku, u kterých navíc nemá spádová školka informaci o tom, že dítě bylo u zápisu jinde, byli osloveni prostřednictvím dopisů, aby uvedli, kam bylo dítě zapsáno.



„Zatím je pět nevyřešených případů, z toho jsou dvě děti cizinců. Nesplnění zákonné povinnosti je přestupek, za který hrozí pokuta až do 5000 korun,“ uvedla vedoucí oddělení školství MÚ Andrea Klimešová.



„Zásluhou velmi pečlivé práce oddělení školství městského úřadu se tedy většinu rodičů podařilo dohledat,“ zdůraznila starostka Eva Vanžurová.



Novela školského zákona zavádí také povinnost rodičů nepřítomnost předškoláka v MŠ omluvit. „Nestačí tedy jen odhlásit oběd jako dosud, ale je nutné dítě omluvit způsobem uvedeným ve školním řádu toho kterého předškolního zařízení,“ vysvětlila Andrea Klimešová.



V odůvodněných případech se rodiče mohou rozhodnout plnit předškolní vzdělávání individuální formou. Vždy ale o tom musí být informována školka, do které bylo dítě zapsáno. „To platí i v případě, že dítě navštěvuje soukromé předškolní zařízení, které není zapsáno ve školském rejstříku. Pokud se dítě vzdělává doma, mateřská škola, ve které je dítě zapsáno, ověří úroveň takového vzdělávání.



„Podle našeho školního řádu rodiče dítě omlouvají telefonicky a potom při opětném nástupu dítěte do školky nepřítomnost zaznamenáme písemně,“ uvedla Jaroslava Grossmannová, ředitelka 13. MŠ v Písku. Tuto mateřinku navštěvuje padesátka předškoláků. „Při zápisu jsme nezaznamenali problémy ani protesty rodičů proti povinné školní docházce,“ dodala Jaroslava Grossmannová.

Autor: Libuše Kolářová