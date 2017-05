Rekonstrukce bitev jsou v ohrožení

Táborsko - Mezi vojáky zuří poslední boje, rachotí střelba, dochází i na souboje muže proti muži. Nadšenci historie připravili rekonstrukci bitvy. Možná naposledy.

Bitvu u Jankova letos uspořádalo 150 nadšenců z Táborska a Voticka, podívat se přišlo kolem tisícovky lidí.Foto: Deník/Jiří Dintar

Stovky diváků se pravidelně sjíždějí na rekonstrukce bitev, které pořádají nadšenci historie.

Na Táborsku k nim patří Císařský regiment, jenž pořádá například rekonstrukci bitvy u Jankova.

Vedoucí spolku, historička a učitelka Věra Vichrová, neskrývá rozhořčení.

SMĚRNICE EU

Směrnice ruší současnou podobu kategorie zbraní D, které nepodléhají registraci. Ty jsou používány při rekonstrukcích bitev, jde například o repliky určené pro střelbu výhradně slepými náboji nebo zbraně na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových či perkusních zámků. Tyto zbraně se přesunou do kategorie C, která již vyžaduje zbrojní průkaz nebo licenci. Česká republika má od března, kdy směrnici přijala, patnáct měsíců na zapracování nových evropských pravidel do svých vlastních zákonů.

„Pokud bude nová směrnice EU zapracována do právního řádu ve stávající podobě, rekonstrukce bitev nejspíš úplně skončí. V našem spolku je přibližně dvacítka mušketýrů, zbrojní průkaz ale mají jen dva,“ uvedla Věra Vichrová.

A nejde pouze o problém se zbrojním průkazem. Podle nové směrnice by totiž navíc spolky musely investovat do trezorů na uschovávání zbraní, což není zanedbatelná investice. Dlouhé historické zbraně se totiž do běžných trezorů nevejdou, a majitel zbraně by pak musel do nákupu trezoru investovat přinejmenším 15 tisíc korun.



Ani tím však komplikace nekončí. Dosud se místo, na němž se konala ukázka bitvy, pouze s předstihem nahlásilo městu a policii.

„Podle nové směrnice by jej navíc musel prohlédnout balistik a rozhodnout, zda je místo vhodné jako akustická střelnice,“ dodala Věra Vichrová. V Česku má přitom tradice pořádání bitev velkou tradici. Táborský Císařský regiment jich loni uspořádal kolem dvacítky.



„Zájem lidí je velký, spolupracujeme i s řadou podobných spolků. Teď nám ale hrozí, že už si nebouchneme,“ uzavřela Věra Vichrová.



Lenka Kavková z Jankovských žoldáků si neumí představit, jak by rekonstrukce bitev mohly probíhat bez věrných historických replik. „Střelné zbraně se tehdy používaly. To máme běhat s klacky a střelbu pouštět z reproduktorů?“ zlobí se Lenka Kavková.



Se směrnicí nesouhlasí i jinde. Ve Francii účastníci bitvy na protest vyrazili do boje místo s replikami zbraní s košťaty.