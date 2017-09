Ředitelka Sladovny Tereza Dobiášová po pěti letech končí ve funkci

Písek - Do funkce ředitelky Sladovny nastoupila Tereza Dobiášová v srpnu roku 2012.

Tereza Dobiášová.Foto: Archiv T. Dobiášové

Od té doby odvedla v jedné z největších kulturních institucí v kraji kus práce. Tehdy stagnující návštěvnost, která se pohybovala kolem osmi tisíc ročně, vytáhla za dobu svého působení až na rekordních padesát tisíc, které se očekávají za letošní rok.

Ačkoli ale Sladovna zažívá své nejúspěšnější období, rozhodla se Tereza Dobiášová funkci ředitelky opustit. „Rezignuji z osobních důvodů. Jsem přesvědčená, že jsem Sladovně dala všechno, co jsem jí dát mohla a měla, a že mé další setrvání v této pozici by nebylo zdravé a správné ani pro mě, ani pro organizaci,“ uvedla. Je však připravena zde zůstat, byť v jiné funkci, jak bude nutné, než se zaučí nové vedení.

Správní rada Sladovny přijala rezignaci Terezy Dobiášové v pondělí a zároveň schválila podmínky výběrového řízení.

To by mělo být vypsáno dnes. „Je jasné, že nebude snadné najít kvalitního nástupce. Tereza Dobiášová vnesla do Sladovny duch, invenci i nápady a posunula ji tam, kde je dnes,“ konstatoval místostarosta Písku a člen správní rady Jiří Hořánek.

Zájemci o funkci ředitele se mohou hlásit do konce října, 8. listopadu budou pohovory a v polovině listopadu by mohlo být vybráno.