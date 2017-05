Purkratičtí chtějí žít jako lidé jinde v Písku

Písek - V místní části Purkratice jsou necelé čtyři desítky trvale žijících obyvatel. Mnozí si však vzhledem k životním podmínkám připadají jako by ani nebyli součástí Písku. Míra trpělivosti už přetekla, a tak se obrátili na zastupitelstvo města s žádostí o řešení.

Obyvatelé Purkratic na setkání s představiteli Písku.Foto: Irena Malotová

Jejich problémy se datují od roku 2002, kdy město začalo do bývalého vojenského statku z dalších částí stěhovat neplatiče nájemného a těžko přizpůsobivé občany. Areál má na starosti písecké středisko Naděje.



Purkratičtí mají pocit, že jsou opomíjenou částí Písku. Mnohokrát to zaznělo i na setkání, které se konalo za velké účasti obyvatel místní části. „Žijeme tam jako na skládce. Kolem statku, ale i například v aleji, jsou spousty odpadků. Obáváme se o svou bezpečnost, protože často slyšíme výhrůžky od obyvatel statku a jejich dětí,“ zdůraznila na setkání Lenka Nádějová a s negativními zkušenostmi se přidali i další lidé z Purkratic.



Podle zastupitele Martina Brože se na černých skládkách podílejí i lidé odjinud, kteří sem odpad přivážejí. „Přesvědčili jsme se o tom při nedávné akci, kdy jsme s Piráty uklízeli okolí,“ poznamenal Martin Brož. Navrhl umístění závory, zastupitelé Jindřiška Kudrlová a Jiří Lejčar se přimlouvali za umístění kamer.

Zazněly i stížnosti na postup strážníků a policistů. „Od začátku loňského roku do současnosti jsme zde řešili šest přestupků a jeden trestný čin. Bezpečnostní situace v jiných částech města je horší,“ reagoval velitel městské policie Jan Liška. Občanská aktivistka Jiřina Pospíšilová Troi poznamenala, že by se měl změnit přístup k vyloučeným lidem a začít od dětí.



Podle obyvatel Purkratic se na nepořádku podílejí i lidé bydlící v ubytovně firmy Bak. „Bezpečností služba hlídá ubytovnu 24 hodin denně, v provozu je rozsáhlý kamerový systém, takže objekt je stále pod kontrolou,“ ohradil se správce budovy BaKu Vítězslav Dobiáš.



Co dál? Určitě by prospělo obnovení osadního výboru. „Máme je v jiných místních částech, hájí zájmy obyvatel a jsou prostředníky mezi nimi a městem,“ podotkl místostarosta Jiří Hořánek.



Návrhy, které na setkání zazněly, budou předloženy na červnovém jednání zastupitelstva. „Ve hře je zavedení kamerového systému, posílení terénních pracovníků a služeb strážníků, oprava a rozšíření silnice v aleji včetně vybudování veřejného osvětlení a větší zapojení lidí ze statku do úklidu okolí, k řešení je i častější svoz odpadu,“ shrnula průběh diskuze starostka Eva Vanžurová.



Na setkání několikrát zazněla připomínka, že statek v Purkraticích vzdálený pět kilometrů od Písku není vhodnou lokalitou pro bydlení nepřizpůsobivých.