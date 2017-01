Protipovodňovému opatření na Portyči dali Písečtí zelenou

Písek - Zhruba metrová stěna by měla stát na levém břehu řeky Otavy mezi Novým mostem a Majerovým mlýnem.

Řeka Otava.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Zastupitelé Písku na svém posledním jednání posvětili záměr vybudovat protipovodňová opatření na sídlišti Portyč. Schválení však neprošlo úplně hladce, předcházela mu bouřlivá diskuse týkající se především estetické stránky projektu, ale také jeho efektivity v případě velké vody podobné té, která přišla v roce 2002. „U Majerova mlýna byla v roce 2002 voda ve výšce devíti metrů. Obávám se, že by zábrany nebyly nic platné," podotkl zastupitel Zdeněk Kulič, jehož společnost měla tehdy v lokalitě kanceláře.

Chystaná protipovodňová stěna by měla být podle předpokladu ve výšce do jednoho metru. Vést má od Nového mostu k lávce na Portyči a odtud dál k Majerovu mlýnu. „Opatření počítají se stoletou vodou," podotkl Petr Jelínek za odbor investic a rozvoje MÚ Písek.

Protipovodňová stěna podél řeky Otavy se nezamlouvá ani některým obyvatelům sídliště. „Bude to vypadat hrozně a navíc to nebude nic platné," konstatovala Lenka Dobiášová, která na Portyči žije. Doplnila, že lidem nejvíc vadí fakt, že nejsou o záměru dostatečně informováni a že není nikde k dispozici vizualizace opatření.

Petr Jelínek ujistil, že až bude mít město vizualizaci projektu k dispozici, uspořádá besedu s obyvateli sídliště, kde jim záměr představí.

Protipovodňová opatření by měla podle odhadu stát přes padesát milionů korun. Třicetimilionová dotace by měla jít z Ministerstva zemědělství. Zhruba milion korun má zaplatit Povodí Vltavy, které bude akci administrovat.

Zbytek má jít z rozpočtu města Písek. O jakou částku přesně půjde, se ukáže až po vysoutěžení dodavatele stavby. Protipovodňové zábrany by se měly stavět letos v létě.