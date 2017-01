Protipovodňová opatření ochrání největší sídliště Písku

Písek – Město ve spolupráci s Povodím Vltavy chystá vybudování protipovodňových opatření, která mají ochránit největší písecké sídliště Portyč. Stát by měla na levém břehu řeky Otavy a vést až k ústí potoka Jiher.

Řeka Otava.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Podle předběžného rozpočtu by se měly náklady vyšplhat přes padesát milionů korun. Většina ale půjde z dotace. „Ministerstvo zemědělství zařadilo stavbu do seznamu akcí podpořených z dotačního programu, a to částkou třiceti milionů korun," poznamenal Petr Jelínek z odboru investic a rozvoje MÚ Písek.

Povodí Vltavy by mělo jako žadatel o dotaci celou stavbu administrovat a bude se podílet náklady v předpokládané výši 1,1 milionu korun. Zbytek by měl jít z městské kasy. O jak vysokou částku půjde, se ukáže až po vysoutěžení dodavatele.

Do celkových nákladů odhadovaných na více než padesát milionů korun se započítávají také náklady na projekty, výkupy pozemků, výběrové řízení na zhotovitele stavby a další.

Část, kterou by mělo platit město Písek, se podle rozpočtového předpokladu pohybuje kolem 22 milionů korun. „Po konzultacíchs Povodím Vltavy lze na základě zkušeností se stavbami podobného charakteru předpokládat, že soutěží se cena výrazně sníží, a to na částku pohybující se do 40 milionů korun bez DPH. V tom případě by se náklady města snížily na maximálně deset milionů korun," vysvětlil místostarosta Písku Josef Knot. Z částky se navíc podle jeho slov odečte přibližně milion korun, který město zaplatilo za projektovou dokumentaci při přípravě akce a dle dohody ho zaplatí Povodí Vltavy.

Projekt na protipovodňová opatření budou řešit písečtí zastupitelé, a to na svém jednání ve čtvrtek 19. ledna. Pokud záměr schválí, připraví Povodí Vltavy výběrové řízení, které by se mělo uskutečnit v květnu nebo červnu. Ještě letos v létě by se pak mohlo začít se stavbou. O výsledku hlasování zastupitelů budeme po jednání informovat.