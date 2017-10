Protikuřácký zákon vyhání zákazníky hospodám

Písecko - Píseckým deníkem oslovení provozovatelé venkovských hospod se shodují na tom, že teprve zima ukáže, o kolik štamgastů přijdou a které hospody se do budoucna udrží.

Ilustrační fotoFoto: DENÍk/Attila Racek

Zatím chodili kuřáci na cigaretu ven, ale je otázka, jak se jim bude chtít z teplé místnosti do mrazu. O zákazníky přišli už v létě provozovatelé hospody v Pechově Lhotě. „Někteří zákazníci dali přednost domácímu prostředí. Prý si nenechají od nikoho nic nařizovat,“ uvedla za provozovatele Květa Komárková.

V pivnici U Broučka v Milevsku přišli dokonce i o strávníky. „Dřív k nám chodili na obědy dělníci, kteří si tu byli zvyklí po jídle zakouřit, teď jich hodně ubylo a večer chodí také míň lidí,“ konstatoval provozní Restaurace a pivnice U Broučka Petr Kostínek. Přitom tady měli i v minulosti zákazníci na výběr z kuřácké pivnice a sousední nekuřácké restaurace.

V restauracích v Kostelci nad Vtavou a Orlíku nad Vltavou se přes léto návštěvnost od minulých let moc nezměnila. Kuřáci si většinou sedali na venkovních terasách. Totéž potvrdil i provozovatel restaurace KD Lety Milan Valkoun. „Dá se počítat s tím, že v zimním období budou hospody poloprázdné. Už začíná to, že kuřáci radši posedávají v garážích s lahvovým pivem. Místo dvaceti štamgastů přijde tak pět,“ konstatoval Milan Valkoun.

Příčí se mu i představa, že starší štamgasti budou chodit z teplé hospody kouřit na mráz. Je otázka, kolik z nich to pak odstůně. Navíc se shoduje s dalšími provozovateli na tom, že hloučky kuřáků před hospodou vůbec nevypadají dobře a pro kuřáky je to i nedůstojné. „Pro ty, co nevaří, nebude mít cenu hospodu provozovat,“ dodal Milan Valkoun.

Podobně jsou na tom restauční zařízení a hospody v Písku. Návštěvníků ubylo podle provozního Marka Hřídela i v restauraci Otava.

Tržby výrazně klesly také v píseckém Music Clubu Divadelka. „Venku je navíc větší množství odpadků, někdy i hluku, je to těžké. Lidé chodí dovnitř v podstatě na záchod a venku mají schované svoje lahve s tvrdým alkoholem. Bohužel nemáme žádnou pravomoc je venku nějak kontrolovat. Nemůžeme s tím nic dělat,“ uvedl Petr Hořčička z Music Clubu Divadelka.

A dodal: „Ve všech evropských velkoměstech, která jsem za poslední roky projel, mají podniky našeho tipu výjimky nebo aspoň můžou mít kuřárny a podobně.“