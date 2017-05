Proč tu trať stavíš, když jsi pod drogama? Ptají se autora extrémního závodu Šumaman

Přední Výtoň - Už dvacátý rok tráví Ladislav Kuboušek se svými kamarády týden před závodem Šumaman u Lipna a připravuje krkolomnou trať extrémního závodu zásahových policejních jednotek.

"Závod jsem začal před dvaceti lety stavět hlavně sám pro sebe a pro kamarády. Člověk si rád vyzkouší, jaké jsou jeho hranice. Začalo to tím, že za mnou přišel kamarád, který byl nadšený filmem o výcviku americké námořní pěchoty. Chtěl, abych podobnou zátěžovou trasu postavil také. Trvalo to tři roky, než jsem se na to dostal. Postupně se zvyšoval zájem i dalších týmů. Pomáhá to policistům i profesně. Kdo chce Šumamana trochu obstojně zaběhnout, musí se na něj intenzivně připravovat. Tým, který chce Šumamana zvládnout obstojně, musí spolu minimálně tři, čtyři měsíce intenzivně trénovat," vysvětluje divoch, který kromě toho, že pracuje v jihočeské zásahovce, leze po skalách a závodí na motorce.

V sobotu čeká celkem 17 týmů 30 kilometru jízdy na kole, 10 kilometru běhu, pádlování na raftu, ale také dvacetimetrový provazový žebřík, plazení, šplhání i řezání pilou.

"Závod je hlavně o týmu, je jich 5 a musí si pomoct, je to hodně o fyzické kondici, ale hodně i o hlavě," dodává ten, kterému po závodě často ťukají na čelo a říkají: "Proč tu trať stavíš, když jsi pod drogama?" "To mi dělá největší radost, ale ty prášky, který beru, ty nikomu neprozradím," směje se Ladislav Kuboušek. Zajímavé je i to, že v podobném duchu každoročně připravuje v Přední Výtoni i policejní dětský tábor.