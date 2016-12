Připravený rozpočet zastupitelé nezměnili

Milevsko - Členové milevského ANO 2011 chtěli na poslední chvíli změnit investice na příští rok.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Schvalování městského rozpočtu se v Milevsku minulý týden protáhlo téměř o dvě hodiny. Do diskuze k projednávanému bodu se přihlásili František Šika a Václav Málek, oba členové ANO 2011, s požadavkem o zařazení dalších investičních akcí. „František Šika sice podal písemné vyjádření na městský úřad 12. prosince, ale nebylo možné je předat zastupitelům včas," uvedl starosta Ivan Radosta (Jihočeši 2012).

Václav Málek na jednání zastupitelů trval na tom, že chtějí některé investiční akce do rozpočtu zařadit a jiné vyřadit. Podle místostarosty Martina Třeštíka (ČSSD) nemohlo vedení města zmíněný požadavek ani posoudit, protože v něm chyběly přesnější údaje včetně peněžních částek.

Rozpočet na rok 2017

Příjmy 165 milionů korun

Výdaje 164 milionů korun

Přebytek 1 milion korun

Například také podle radního Lubomíra Šrámka (TOP 09) byl podaný návrh neakceptovatelný. Výměna položek rozpočtu města, kdy zastupitelé neznají ani cenu za případné investice, není ani podle něj možná.

Zastupitelka Marie Jelenová (ODS) navrhla dát předložený nový seznam investic, které podle ní zní rozumně, do zásobníku akcí.

František Šika se nenechal odradit: „Navrhuji, aby to bylo první rozpočtovou změnou v příštím roce. Budou dva měsíce na to, aby se to dalo připravit."

Na argumenty místostarosty Martina Třeštíka (ČSSD), že letos vybrali ty nejnutnější investiční akce, protože v posledních třech letech město investovalo příliš, slyšet František Šika s Václavem Málkem nechtěli. Starosta Ivan Radosta (Jihočeši 2012) konstatoval, že měly přijít podněty už v začátku příprav rozpočtu.

„Každý vidí trochu jiné priority a někteří by chtěli investovat do oprav města vyšší částku, ale museli bychom si vzít velký úvěr, a to nechceme stejně jako prodávat městský majetek. Navíc chceme lidem zachovat ve městě sociální, kulturní a sportovní úroveň, na jakou jsou zvyklí," dodal Ivan Radosta. Přesto uvedl, že se budou na radě města předloženým seznamem investic zabývat. Rozpočet schválili podle návrhu.