Příjezd do Tábora od Českých Budějovic komplikuje nehoda

Tábor - Na kruhovém objezdu u policie na Sídlišti nad Lužnicí se v pátek dopoledne střela dodávka s osobním autem.

Osobák skončil na svodidlech. Dopravu na místě řídí policisté. Již se tvoří i dlouhé kolony, a to zejména ze směru od Českých Budějovic do Tábora. Komplikace by podle policejní informace mohly trvat do 13. hodiny.