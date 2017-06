Přijeďte si zahrát petanque do Nevězic

Nevězice - S mottem Na vesnici se žije hezky se pouští do nejrůznějších akcí nadšenci v Nevězicích.

Teď přišli podle kronikářky Evy Volfové s dalším nápadem, do kterého by chtěli zapojit i zájemce z dalších míst Písecka. „Vyhlásili jsme výzvu pro amatérská družstva hry petanque, která by se chtěla zúčastnit 8. července od 10.00 hodin celodenního turnaje,“ uvedla Eva Volfová.

Turnaj pořádají Nevězický Zvon, SDH a obec Nevězice u příležitosti otevření multitfunkčního hřiště. Tříčlenná amatérská družstva se mohou přihlásit na email: avoflov@gmail.com nebo prostřednictvím SMS na tel. 603 287 501 s uvedením jména družstva a adresy.