Přijede Kinematograf bratří Čadíků, připomeneme si výročí Jana Husa

Jižní Čechy - Co v tomto týdnu čeká Jihočechy:

Kinematrograf na budějovickém náměstí.Foto: Deník/Radka Doležalová

Kinematograf bratří Čadíků se chystá opět do Českých Budějovic. Na náměstí Přemysla Otakara II. budou promítat od pátku do pondělí 10. července od 21.45 h tyto filmy: Všechno nebo nic, Řachanda, Teorie tygra a Trabantem do posledního dechu. Vstupné dobrovolné.

Od úterkaa začínají na osvětlené Stezce v korunách stromů v Lipně nad Vltavou pravidelné úterní noční koncerty. Jsou zahrnuty do ceny vstupného. Hudba bude návštěvníky provázet od 20 do 22 h. Jako první je na řadě koncert Mc Berds.

Dva dny volna navíc si mohou nejen Husinečtí užít na tamním fotbalovém hřišti. U příležitosti Husových oslav se totiž zítra a ve středu koná HusFest, kde se vystřídá mnoho hudebníků. Pozvání přijali Peter Nagy, (vystoupí zítra od 20.20 h) nebo Mňága a Žďorp (zítra od 21.30 h). Vstupenka na oba dny HusFestu vyjde na 250 korun.

Uctění památky Jana Husa se koná ve čtvrtek od 14 h v Rennerových sadech ve Strakonicích.

V pátek od 16 h začíná v Želči na fotbalovém hřišti dvoudenní hudební open-air Footfest. Vystoupí na něm kapely Monkey Bussines, Škwor, ZNC či Peshata.

V sobotu začíná v Bechyni v klášterní zahradě od 10 h 25. ročník divadelního festivalu Divadlo v trávě. Kromě divadelních představení uvidí návštěvníci vystoupení kapely MK3.

V pátek a v sobotu se budou konat 23. slavnosti v Miroticích známé jako Alšovy dny. Program začíná u sokolovny v pátek v 19 h koncertem kapely Y?, poté vystoupí Znouzectnost a na závěr večera zahraje kapela Uširváč (Revival Jasná páka a Hudba Praha). V sobotu program začne ve 14 h. Vystoupí děti ze ZŠ Mikoláše Alše, pak bude Divadlo Buřt, Kouzelník Roberto a Flash Dance Labuť z Písku. Poté začnou od 17.30 h koncerty kapel Buster Nixon a Martin Svátek, Milan Schelinger Band, Pavel Callta a dlouhé tančení s kapelou Keks. Zlatým hřebem bude ve 23.30 h ohňová show.

V pátek a v sobotu ve 21.30 h uvede Jindřichohradecká činohra na nádvoří zámku v Hradci komedii Lhář v titulní roli s Miloslavem Krejsou z Divadla J. K. Tyla v Plzni.

Letošní první Prohlídku města za magického úplňku připravili ve Strakonicích na neděli. Začátek bude u městského opevnění pod Rennerovými sady ve 21 h.