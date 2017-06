Prezident se setká s občany Milevska

Milevsko - Jedná se o první návštěvu hlavy státu, která zavítána zdejší radnici.

Prezident Miloš ZemanFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Prezident České republiky Miloš Zeman zavítá v rámci své návštěvy Jihočeského kraje ve středu do Milevska. „Jsem moc rád, že si prezident Miloš Zeman vybral z tolika míst právě Milevsko a také mám radost, že ho doprovodí jihočeská hejtmanka Ivana Stráská, která z Milevska pochází,“ uvedl starosta Ivan Radosta. Dodal, že se jedná o první návštěvu hlavy státu na zdejší radnici. Pečlivě se tu na ni připravují.

Prezident se tady nejprve setká se zástupci města. Ve 12.15 hodin se s ním budou moci setkat obyvatelé města a okolních obcí na náměstí E. Beneše. Poté se prezident podepíše do pamětní knihy města a bude dekorovat městský prapor pamětní stuhou. Z Milevska se pak významná návštěva vydá do Zvíkovského Podhradí.

Hlavy státu v minulosti do Milevska zavítaly, ale na radnici nebyly



Milevsko podle starosty Ivana Radosty navštívil v roce 1921 Tomáš Garrigue Masaryk. Poobědval tu v hotelu Modrá hvězda.

Prezident Václav Klaus navštívil ZVVZ a obědval v hospodě U Kohouta.

Prezident Miloš Zeman byl před třemi lety také v ZVVZ, kde mluvil se zaměstnanci. Konala se tam také závěrečná konference věnovaná jeho návštěvě jižních Čech. Na radnici ale nebyl nikdo z nich. Miloš Zeman bude první.

Po návštěvě Milevska zamíří Miloš Zeman do hotelu Zvíkov, kde loni obědvala jeho žena Ivana. První dáma navštívila ve Zvíkovském Podhradí dětský domov, po obědě následovala prohlídka hradu Zvíkov a plavba parníkem společně s dětmi z dětského domova.

Hotel Zvíkov zřejmě sklidil nejlepší recenzi, jelikož letos zde bude obědvat i prezident a uskuteční se tu tisková konference zakončující třídenní návštěvu hlavy státu na jihu.

Program návštěvy

středa 14. června

11.30 příjezd do Milevska

11.45 setkání s představiteli města

12.15 setkání s občany Milevska a okolí na náměstí E. Beneše

12.45 podpis prezidenta do pamětní knihy města, dekorování městského praporu pamětní stuhou, předání daru města prezidentu republiky

13.10 příjezd do Zvíkovského Podhradí do hotelu Zvíkov, kde bude prezident obědvat, následovat bude tisková konference

Prezidentské návštěvy na Písecku:

Prezident Miloš Zeman se na jih Čech vrací každý rok, letošní návštěva bude už jeho čtvrtou cestou do kraje. Ne vždy však zavítá na Písecko nebo dokonce přímo do Písku.

únor 2014

Miloš Zeman navštívil Písek. Poobědval v restauraci U Reinerů se členy rady kraje a představiteli města Písku. Poté se setkal s občany města v Divadle Fráni Šrámka. Následující den své návštěvy zavítal do milevské společnosti ZVVZ.

červen 2015

Během návštěvy Jihočeského kraje Písecko nenavštívil.

červen 2016

Ani tento rok prezident na Písecko nepřijel, nicméně první dáma Ivana Zemanová ano. Navštívila dětský domov ve Zvíkovském Podhradí, poté poobědvala v hotelu Zvíkov a následně vyrazila na prohlídku hradu Zvíkov.