Přestupní terminál bude o něco menší

Milevsko – Plány na vybudování velkorysého přestupního terminálu v prostorách vlakového nádraží v Milevsku se uskrovňují.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Ludmila Korešová

Aby se k vlakovému nádraží mohlo přestěhovat i autobusové nádraží z centra města a aby společně s novými prostory pro ně bylo možné vybudovat i velkokapacitní parkoviště, muselo by město získat celý pozemek společnosti Paliva Písek. Těm ale podle starosty Ivana Radosty nabízené náhradní pozemky k přestěhování nevyhovují.

„Ve středu jsme měli další jednání všech zainteresovaných stran. Cílem je trochu skromnější varianta, a to vybudovat pěknou železniční a autobusovou zastávku, obratiště autobusů, malé zázemí pro řidiče autobusů, parkoviště pro osobní auta a toalety," uvedl Ivan Radosta.

Podle něj jde o to, aby bylo cestování pro lidi v Milevsku příjemnější, i když zvolili trochu skromnější variantu, než by bylo přestěhování autobusového nádraží.

Jako vhodné místo pro přestěhování Paliv Písek se původně jevily pozemky ve Staňkově, osadě Sepekova, které jsou v majetku premonstrátů. Ti by se směnou pozemků za jiné souhlasili. Zástupcům Paliv Písek se ale místo zdálo pro jejich potřeby nevýhodné, protože by bylo příliš vzdálené od města a vlečka tam není v dobrém stavu.

Navíc je třeba brát v úvahu fakt, že čas utíká. „Z IROPu je možné získat na vybudování přestupního terminálu u vlakového nádraží dotaci až do výše devadesáti procent celkových uznatelných nákladů. Výzva by měla být vyhlášená v dubnu a žádosti o dotaci se budou moci podávat do září," připomněl vedoucí odboru investic a správy majetku MěÚ Milevsko David Lukeš.

Pro skromnější z několika variant terminálu byli i zastupitelé. Návrhy pro město vypracovala v rámci územně technické studie společnost Metro – Projekt Praha. Vybraná varianta by měla zasahovat pouze do pozemků ve vlastnictví města a SŽDC, která by na úpravu kolejiště také žádala o dotaci z IROPu.