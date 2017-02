Představujeme spisovatele Pavla Hrdličku

Milevsko - Novou historickou detektivku Úkol pro šaška pokřtila před týdnem v milevské Galerii M místnímu spisovateli Pavlu Hrdličkovi předsedkyně Jihočeského klubu Obce spisovatelů Hanka Hosnedlová.

Je to jeho už čtvrtá kniha. Děj zasadil do let 1402–1403. Hlavním hrdinou je podrychtář Václav od Černého koně. V tiskárně už má páté pokračování.

Pavel Hrdlička na sebe prozradil, že začal publikovat až v důchodu, kdy má na psaní čas. „Když se mi před lety dostala do rukou kniha Ve jménu růže, tak jsem si řekl, to je ono, historická detektivka!" dodal s tím, že následovalo psaní, ke kterému zároveň studoval historii. Knihy si sám i ilustruje. Jeho obrázky jsou k vidění v Galerii M na současné výstavě autorů Milevska a okolí, která trvá do 22. února.