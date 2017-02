Prázdninové tipy pro školáky

Písecko - Pro školáky v pondělí startují jarní prázdniny a čeká je zajímavý program.

Sladovna otevřela kreativní Laboratoř a výstavu Svět podle Šaška.Foto: VLP / Brůha Petr

Písek

Pro zájemce o práci s keramickou hlínou, bude v domě dětí a mládeže ve středu od 9.30 do 11.30 hodin otevřena keramická dílna s Hankou Křížovou.

V Kulturním době v Písku je připraven zábavný týden s kouzelnými zvířátky. Děti sem mohou přijít každý den od 8 do 16 hodin. Budou si číst, inscenovat divadelní hry, tančit, hrát si, kouzlit nebo se učit základům společenského chování.

Sladovna Písek na jarní prázdniny rozšířila otevírací dobu. Od úterý do neděle sem zájemci mohou přijít od 9 do 17 hodin. Mimo jiné si prohlédnou Loutkovou akademii, která 28. února končí.



Protivín

Městské kulturní středisko zve školáky v pondělí od 9 do 12 hodin do klubovny knihovny, kde se uskuteční dopoledne deskových her.



Milevsko

Dům dětí a mládeže připravil program pro děti na každý den od 9 hodin. V pondělí jsou to tvořivé hrátky a turnaj ve stolním tenisu, v úterý vědomostní soutěže a grafická technika linorit. Ve středu je na programu tvořivá dílna s hlínou a ve čtvrtek stavění ze sněhu. Dům kultury připravil na středu od 9 hodin také prázdninovou dílnu. A zajímavý prázdninový program nabízí i milevská knihovna.