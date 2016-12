Prácheňské muzeum hlásí rekordní návštěvnost

Písek /TÉMA: MUZEA NA PÍSECKU/ – Už jen necelé dva týdny mají zájemci na to, aby si prohlédli stálé expozice a výstavy a třeba poslechli historický orchestrion v Prácheňském muzeu v Písku.

Prácheňské muzeum Písek. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Posledního prosince se muzeum na dva měsíce uzavře. Ke stálým expozicím bude možné se vrátit po jarním otevření, ale exponáty ve výstavních prostorách se změní.

Letošní rok byl pro Prácheňské muzeum velmi úspěšný, což potvrzují počty návštěvníků. „Směle útočíme na hranici 40 tisíc návštěvníků. Je to výrazná změna proti minulým letům, kdy jsme oscilovali těsně pod třiceti tisíci," pochlubil se ředitel muzea Jiří Prášek a pokračoval: „Je to nepochybně skvěle propracovanou dramaturgií výstav, zajímavými přednáškami, pedagogickými programy, marketingem, vlastně titěrnou každodenní prací jednotlivých odborných pracovníků i zaměstnanců provozu."

Značné množství návštěvníků lákají nejen stálé expozice, ale také zajímavé výstavy z různých výtvarných oborů. Letos se uskutečnilo 23 výstav a dvě výstavy jednoho dne. Se stále větším ohlasem se setkávají mimořádné krátkodobé výstavy. Letos se konaly tři. Muzejníci do Písku přivezli Nobelovu medaili Jaroslava Heyrovského. Tento vynikající československý vědec převzal medaili a diplom Nobelovy ceny za chemii a stal se tak prvním Čechem, který toto vysoké ocenění získal.

Návštěvníci muzea měli možnost vidět sošku Oscara, která byla udělena Jiřímu Menzlovi za film Ostře sledované vlaky. „Zájem veřejnosti režiséra natolik překvapil, že se rozhodl prodloužit dobu zapůjčení do našeho muzea," poznamenal Jiří Prášek. Třetí mimořádnou krátkodobou výstavou byly nálezy z knížecích mohyl z časné doby laténské, které byly objeveny v roce 1858 v Hradišti u Písku.

Stovky lidí se zúčastnily Muzejní noci s Karlem IV. Tradičně velký zájem byl o předvánoční burzu minerálů. Stánky 56 vystavovatelů z celé republiky si prohlédla tisícovka lidí. Stále více zájemců si získávají festivaly ptactva, květnové vítání ptačího zpěvu, či již 40. ročník prázdninového odchytu a sčítání ptáků v Národní přírodní rezervaci Řežabinec.

Muzeum nabídlo zajímavý program také v přednáškovém sále. V tomto prostoru navštívily stovky zájemců mimořádnou interaktivní výstavu Fyzika hrou. Představili zde také nové knihy regionálních autorek Jaroslavy Pixové a Zlaty Měchurové. Uskutečnilo se zde Adventní nocturno a jednodenní výstava betlémů píseckého řezbáře a malíře Vladimíra Müllera. „Někoho zase zaujalo setkání u nového orchestrionu nebo večerní komentovaná prohlídka v Památníku Adolfa Heyduka či večerk poctě Františka Romana Dragouna," připomíná Jiří Prášek.

Do výčtu úspěchů Prácheňského muzea patří i skutečnost, že několik tisíc posluchačů se zúčastnilo přednášek odborných pracovníků muzea v různých organizacích v Písku, píseckém okrese i mimo něj a dokonce i v zahraničí.

Velmi slibně se již několik roků rozvíjí muzejní pedagogika. Za rok se uskutečnilo přibližně 270 edukačních programů, které navštívilo přes pět tisíc dětí od mateřinek po středoškoláky.

Z odborných činností připomíná Jiří Prášek zejména práci archeologů a především mnohaměsíční plošný výzkum v Boudách vedený Tomášem Hiltscherem. Archeologové zde objevili sídliště staré více než dva tisíce let. Dále to byl výzkum hradiště v Milenovicích, které lidé obývali před více než třemi tisíci roky. Archeologové se věnovali i problematice výrazně „mladší", a to v souvislosti s další etapou prací na Bakalářích. Historik středověku Jan Adámek zase předal do sazby řadu let připravovanou edici Akta korektorů z let 1407 – 10, která by v příštím roce mohla vyjít v prestižní ediční řadě Archiv český. „Jedná se o práci, jejíž dosah je vskutku evropský," zdůraznil Jiří Prášek.

Geolog muzea Jan Cícha se dlouhodobě zabývá výzkumem místního fenoménu, zcela ojedinělého v rámci ČR – píseckými pegmatity, což jsou hrubozrnné magmatické horniny. Speciální úkoly dlouhodobě řeší i ostatní muzejníci, kteří také pečují o rozsáhlý sbírkový fond muzea, který čítá na 170 tisíc předmětů. „Některé vzácné exempláře prošly náročnými restaurátorskými pracemi v ateliérech odborníků. Byly to například stuha z pohřebního věnce Augusta Sedláčka věnovaná prezidentem Masarykem, malovaná lidová zástěna, sbírka vějířů, hodiny z druhé poloviny 19. století a ze starých tisků jmenujme alespoň Norimberskou bibli z roku 1540," upozornil ředitel muzea.

Velkým přáním píseckých muzejníků je získání nových prostor. Zcela zaplněné depozitáře by se mohly rozšířit do budovy bývalé obchodní akademie. Je to už velmi naléhavé, protože muzejní sbírky se neustále rozrůstají. I letos tam přibylo mnoho nových předmětů. Jsou to například fotografie s vyobrazením novinářů z Hilsnerova procesu v Písku v říjnu 1900, tři dřevěné vyřezávané kříže z protivínského hřbitova, které patřily generálu Skalonovi a jeho rodině, jenž před bolševiky utekla z Ruska do Čech, loutka vyřezávaná píseckým fotografem Vavruškou, pozůstalost po chřešťovickém učiteli Františku Havlíkovi a věci z pozůstalosti po starostovi Aloisi Pakešovi.

Muzeum letos dále zlepšovalo podmínky pro návštěvníky i zaměstnance. Pořídilo barevnou kopírku a další speciální bezpečnostní vitrínu. Letos také dokončilo výměnu regálů v knihovně pro 50 tisíc svazků. Na příští rok chystá výměnu již zastaralých světel v Galerii a novou učebnu pro muzejní pedagogiku. „Veškerou tuto činnost můžeme realizovat díky našemu zřizovateli – Jihočeskému kraji. A nemohli bychom ji s takovými úspěchy dělat bez vnímavých návštěvníků našich stálých expozic, výstav i jiných akcí," uzavřel Jiří Prášek.

Prácheňské muzeum se znovu otevře 1. března výstavami Dalibora Říhánka v Galerii, Františka Januly v chodbě knihovny a v Malých výstavních síních to budou krystaly z Čertova břemene.

Památník města Protivína

Protivín – Vedle Památníku Adolfa Heyduka v Tyršově ulici v Písku je druhou pobočkou píseckého Prácheňského muzea Památník města Protivína. Původně Městské muzeum v Protivíně bylo slavnostně otevřeno v roce 1932. V roce 1981 přešlo do správy tehdejšího Okresního muzea v Písku. Historické exponáty z Protivína byly začleněny do sbírkového fondu píseckého muzea. Mnohé se však záhy do Protivína vrátily, v roce 1989 byla otevřena stálá historicko – etnografická expozice.

V letech 2000 až 2008 se muzeum rozrostlo o specializovanou expozici Exotická příroda. Byla ještě plně poplatná končícímu režimu, v roce 2011 byla odstraněna. Nové expozice se otevřely v létě roku 2012 a vedle Krokodýlí zoo patří v Protivíně k velkým lákadlům pro domácí i zahraniční turisty.

K nejmodernějším na jihu Čech patří nová historická expozice zaměřená na dějiny města jako centra celého regionu, jsou tu i významné fenomeny regionu – pivovarnictví, železnice, působení rodu Schwarzenbergů, spolkový život i každodenní život v Protivíně a okolí. V letošním roce se v památníku uskutečnily dvě výstavy.

Vladimír Šindelář: Někdy i nenápadné věci jsou velmi cenné, jako třeba staré cigarety

Milevsko – Milevské muzeum bude příští rok slavit 80. výročí založení. Návštěvníci mají ještě do konce roku možnost jej navštívit. V lednu a únoru se pro veřejnost uzavře. O tom, jaká tu byla letošní sezona a co se chystá do budoucna, jsme si povídali s jeho ředitelem Vladimírem Šindelářem.

Jak byste zhodnotil letošní sezonu v porovnání s lety minulými?

Letošní sezona byla ve srovnání s minulými roky standardní. Návštěvnost je přibližně podobná jako loni, asi 4500 návštěvníků. Do tohoto počtu nejsou zahrnuti posluchači našich přednášek, kterých je přibližně 500. Zatím to ještě nemáme spočteno přesně.

Budou se moci návštěvníci podívat do muzea také o vánočních svátcích?

Také o vánočních svátcích nás mohou lidé navštívit. Zavřeno máme pouze na Štědrý den a na Silvestra a v úterý 27. prosince. Na Nový rok bude otevřeno jako vždy až od 13 hodin. Tato otevírací doba odpovídá našim zkušenostem za uplynulé roky.

Jak se daří rozšiřovat muzejní sbírky? Přibyly do nich letos nějaké exponáty?

V muzeu dnes ošetřujeme a evidujeme asi 25 tisíc sbírkových předmětů, k nimž každoročně přibude v průměru asi sto nových předmětů, získaných koupí nebo darem. Letos jsou to tři nové betlémy (keramický, pískovcový a skleněný), panenky, staré knihy, zbraně nebo třeba slabikář z doby mé školní docházky.

Podle čeho nové exponáty vybíráte?

V muzeu je několik sbírkových okruhů, které jsou rozděleny mezi jednotlivé zaměstnance, takže každý z těchto kurátorů by měl mít přehled, co v jeho sbírce chybí a podle toho se snažit nové předměty vybírat. Zdaleka ne všechno, co nám sem lidé nabídnou, se však hodí do muzejních sbírek. Depozitáře nejsou nafukovací a my do sbírek chceme zařadit jen skutečně hodnotné kusy. Nemám tím ovšem na mysli cenu finanční, ale spíše historickou. Někdy i nenápadné věci jsou velmi cenné. Například před několika lety jsme dostali od jednoho dnes už bohužel nežijícího příznivce našeho muzea několik krabiček starých cigaret ze šedesátých let minulého století, balených ještě po deseti kusech (Partyzánky, Lípy, Letky, Džunky). To jsou předměty, které se dneska už shání velmi těžce, protože cigarety se tehdy prostě vykouřily a pak se krabička vyhodila. Proto se jich dochovalo velice málo.

Muzeum bude v lednu a únoru zavřené – co se po tu dobu bude v jeho interiérech dít?

V lednu a únoru je muzeum zavřené, protože by bylo zbytečné mít otevřeno – návštěvníků je v této době minimum, ale pokud se někdo ohlásí dopředu, rádi mu otevřeme. V tento čas je doba úklidu muzea a konzervace vystavených předmětů, což se za provozu nedá dělat. Letos však mám pocit, že bude nutno především napnout všechny síly na budování maškarního muzea.

Plánujete na příští rok pro návštěvníky nějaké novinky?

Na příští rok žádné převratné novinky nechystáme. Maškarní muzeum nás tentokrát plně zaměstná.

Obohatíme expozice o některé nově získané předměty a protože v roce 2017 budeme slavit 80. výročí otevření Milevského muzea, připomeneme si toto výročí nějakým pěkným koncertem.