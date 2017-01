Poštovní služby bude zajišťovat Jednota

Písecko - Česká pošta zruší své pobočky v Orlíku nad Vltavou, Hrejkovicích, Záhoří, Slabčicích a Klukách.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Pět obcí na Písecku postupně přijde o stálou pobočku České pošty, poštovní služby bude pro místní zajišťovat Spotřební družstvo Jednota. Ta přistoupila na podmínky České pošty v rámci projektu Pošta partner.

„Uzavřené smlouvy včetně rozsahu služeb už máme na služby Pošta Partner s Českou poštou pro naše prodejny v Orlíku nad Vltavou, Hrejkovicích, Záhoří, Slabčicích a Klukách. Služby se začnou převádět od března postupně, jak bude Česká pošta vybavovat naše provozovny," uvedl předseda Spotřebního družstva Jednota v Milevsku Stanislav Drdel.

Česká pošta je oslovila poté, kdy vedení zmíněných obcí trvalo na zachování poboček a projektu se účastnit nechtělo.

V některých obcích má Česká pošta pobočky ve svých budovách, jinde je má pronajaté od obce. „O tom, že bude poštovní služby u nás zajišťovat Jednota, jsme se poprvé dozvěděli až když jsme dostali od České pošty od ledna výpověď z prostor, které od nás mají pronajaté," uvedla starostka obce Kluky Jana Hrdinová.

Tady, podobně jako třeba i v Orlíku nad Vltavou a Hrejkovicích byli zastupitelé proti účasti obce v nabízeném projektu Pošta Partner. Shodli se na tom, že by obec na provozování služeb tratila. „Pokud to ale bude v obchodě Jednoty fungovat v rámci jejich otevírací doby, bylo by to pro lidi jen dobře," konstatovala Jana Hrdinová.

Je jí ale líto, že Česká pošta nechtěla ani vyzkoušet prodloužení otevírací doby alespoň v jednom dni, aby si na poštu mohli dojít i lidé, kteří pracují mimo obec. Je přesvědčená, že by to počet transakcí na pobočce zvýšilo. Navíc tu o práci přijde jedna poštovní pracovnice.

„Velice jsme přemýšleli o tom, jestli se do projektu Pošta Partner zapojit. Na Písecku je zatím jediná v Chřešťovicích, a to v obchodě, který provozuje soukromník. Rozhodně na tom nebudeme vydělávat, ale budeme poskytovat širší služby našim zákazníkům na venkově," vysvětlil předseda Spotřebního družstva Jednota v Milevsku Stanislav Drdel.

Pět let si na jejich prodejnách mohou lidé dobíjet mobilní telefony a vybírat peníze z účtů, dva roky už mají zavedené finanční a loterijní služby a téměř rok si u nich mohou lidé také zaplatit složenky. Teď budou navíc zajišťovat balíkové zásilky, doporučené dopisy a výplatu složenek důchodů.

„V naší pracovní době bude pro poštovní služby vyčleněných 20 až 25 hodin, podle současného počtu operací na jednotlivých pobočkách. Budeme se muset přizpůsobit časům zaměstnanců České pošty, které budou obchody objíždět ráno a odpoledne," upřesnila vedoucí provozu Spotřebního družstva Jednota v Milevsku Jana Chmelíková. Dodala, že se jejich zaměstnanci budou snažit vycházet lidem vstříc.

Další jednání zástupců SD Jednota s Českou poštou o spolupráci v rámci projektu Pošta partner by se měla týkat obcí Čimelice, Kostelec nad Vltavou, Chyšky, Jetětice, Sepekov a Vráž.