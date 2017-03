Porucha vodovodního potrubí přerušila dodávku pitné vody na Budějovickém předměstí v Písku

Písek - K poruše hlavního vodovodního řadu o průměru 300 mm došlo v pondělí na Budějovickém předměstí U Kapličky v Písku. Porucha si vyžádala přerušení dodávky pitné vody pro tuto lokalitu.

Oprava havárie na vodovodním potrubí. Ilustrační foto. Foto: Deník/Lenka Novotná

„Opravu komplikoval vzrostlý smrk, který bylo nutné pokácet,“ řekl vedoucí provozního střediska Písecko Michal Hudák. Po lokalizaci přesného místa poruchy a ostatních sítí začali vodohospodáři s opravou. „Nejprve jsme odstranili zeminu, poté vyřízli porušenou část potrubí a nahradili novou,“ upřesnil postup prací Michal Hudák. Práce trvaly do večerních hodin. Po skončení opravy bude třeba vodovodní potrubí znovu natlakovat. Může se proto stát, že v oblasti krátkodobě poteče zakalená voda.



Tuto vodu doporučujeme nekonzumovat, dokud znovu nepoteče z kohoutku čirá. Voda je po odtočení v pořádku. Pokud by přece jen došlo k jejímu požití, není nutné se ničeho obávat. Voda je zdravotně nezávadná a pod stálou dezinfekcí.



"Pokud by zákal vody přetrvával, žádáme obyvatele, aby se obrátili na bezplatnou linku společnosti 800 120 112," uvedla Jitka Kramářová, vedoucí útvaru marketingu a komunikace.