Portyč před stoletou vodou ochrání zeď

Písek – Stoletá voda už by neměla Portyč ohrozit.

Písečtí plánují protipovodňová opatření na levém břehu Otavy na Portyči.Foto: Archiv města

Sídliště ochrání půl kilometru dlouhá železobetonová zeď podél levého břehu řeky Otavy. Stát bude kolem padesáti milionů korun a podílet se na ní bude Povodí Vltavy a město Písek za podpory dotace z Ministerstva zemědělství.



Chystaná protipovodňová opatření včetně vizualizace představili Píseckým v pondělí odpoledne zástupci Povodí Vltavy. „Zeď bude zčásti zapuštěná do země a její výška nad zemí bude maximálně jeden metr při běžném stavu,“ uvedl ředitel závodu Horní Vltava Zdeněk Zídek. V případě povodňové hrozby by se na zeď namontovalo ještě mobilní zařízení. V místech, kde jsou dnes schody k řece, bude zeď přerušená a zůstane zachován průchod, který by se zatarasil až v případě povodní.



Protipovodňová zeď by měla ochránit přes dva tisíce lidí na Portyči. Plocha chráněného území je 8,5 hektarů a hodnota chráněného majetku 60 milionů korun.

Zábrany mají stačit na stoletou vodu. Její hladina by měla sahat zhruba třicet centimetrů pod horní hranici zdi. V roce 2002 byla v Písku tisíciletá voda, před kterou by ani žádná zeď město neochránila.



Stavba začala už koncem loňského roku vykácením stromů na břehu Otavy, které tvořily překážku. Na jaře se bude soutěžit zhotovitel a v polovině letošního roku by se mohlo začít. Zeď by mohla stát příští rok v červnu.