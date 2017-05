Policisté nakoupili mobilní laboratoře i čluny

Jihočeský kraj – Na boj proti kriminalitě, pro objasňování trestných činů i na oblast prevence se vydává stále více finančních prostředků. Výjimkou nejsou ani jižní Čechy.

DO ARZENÁLU jihočeské policie přibyly i nové zbraně. Také výkonnější přístroj pro analýzy vzorků DNA. Sekvenátor za 5,5 milionu Kč zpracuje dvakrát více materiálu.Foto: archiv KŘ PČR Jihočeského kraje

S mnoha zařízenímia vychytávkami se veřejnost seznámit nesmí, jde o tajné trumfy strážců zákona. Nejvíce na očích jsou vozidla. Za poslední dva roky byl vozový park obměněn zejména z projektů spolufinancovaných z EU.

Policejní mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner potvrdil nákup 137 vozidel za zhruba 120 milionů korun. „Nakoupili jsme například terénní hyundaie a volkswageny s pohonem všech kol, tři čtyřkolky s adaptérem sníh, devět speciálních mikrobusů pro nehodáře či sedm speciálních mobilních laboratoří pro kriminalistického technika," vypočítává mluvčí. Přibyla i běžně vybavená vozidla jako mikrobus cizinecké policie Schengenbus, odtahový speciál či BMW motorky. Pro zvýšení akceschopnosti policie při řešení mimořádných událostí pořídilo krajské ředitelství čtyři plavidla za 17 milionů Kč. Kajutový člun je využíván na Lipně a Orlíku, nízkoponorný člun na přehradě Hněvkovice a pracovní prám dostala zásahová jednotka. Ta byla letos vybavena novými zbraněmi. Speciální policejní jednotka Temelín získala od společnosti ČEZ tři vozy za dva miliony korun.



Vloni bylo v krajském městě dokončeno přemístění policejních útvarů. Nevyhovující areál u Mariánského náměstí policie opustila a přesídlila do upravených prostor v ulicích Plavská, Lannova a Pražská 21. „V rámci celého kraje jsme dobudovali speciální výslechové místnosti, poslední letos v Táboře," doplňuje novinky Jiří Matzner.

„Slouží nám v mimořádných případech jako je výslech dětí, které byly obětí nebo svědkem trestného činu, hendikepovaných osob, popřípadě i seniora, který se cítí ohrožen na životě a zdraví," vysvětluje policejní mluvčí.

Velkým přínosem pro usnadnění policejní práce je také padesát mikrokamer, které policisté nosí připnuté na uniformě. Zachytí 90mi-nutovou dokumentaci např. ze zatýkání podezřelých, kontrol řidičů, sportovních akcí. Využívání dvou dronů cizinecké policie se neomezuje jen na služební akce. „K dispozici jsou i s obsluhou třeba ve školách při nácviku evakuace," přibližuje Jiří Matzner.

Bosí policisté v lehce průstřelných vestách

Jak se vláda během posledních čtyř let starala o bezpečnostní sbory? Co udělala pro bezpečnost země v době, kdy terorismus ohrožuje Evropu? Je třeba řešit důsledky migrační krize? Na začátku svého působení si stanovila pět základních cílů. Naplnit se podařila jen polovina z nich.

❶ Stabilizujeme personální situaci v bezpečnostních sborech.

SPLNĚNO S VÝHRADOU

Loni pracovalo u policie 39 497 lidí, do roku 2020 mají přibýt další čtyři tisíce. Nejvíce jich má policie přijmout letos, nabrat by měla 850 nováčků. V dalších letech by měly počty nováčků klesat. Plány sice vypadají dobře. Potíž je v tom, že ti, kteří k policii nastoupí, často zase rychle odcházejí. Vysokou fluktuaci způsobuje špatné zázemí a nízké platy.

❷ Zlepšíme vybavenost bezpečnostních sborů.

NESPLNĚNO

Tendry se vypisují a voda teče. Za co konkrétně policie utratila 3,4 miliardy korun, které proinvestovala v letech 2013–2016, to Policejní prezídium Deníku nesdělilo. Podle odborů a opozičních poslanců ale policie určitě neutrácela peníze za kvalitní výstroj a výzbroj policistů či za vybavení policejních kanceláří. A pokud nějaké nákupy proběhly, policisty nepotěšily. Jmenujme alespoň nákup neprůstřelných vest, které lze prostřelit, bot, ve kterých se nedá chodit. Na historické počítače či omezení pro užívání datových sítí si už policisté zvykli.

❸ Budeme bojovat razantněji proti terorismu.

SPLNĚNO

Z Auditu národní bezpečnosti vyplynula řada konkrétních opatření, která slouží pro ochranu měkkých cílů. Chvályhodnou snahu vlády naslouchat bezpečnostním expertům hatí jediný problém – policie nemá dost kvalitních lidí, aby mohla vize politiků naplnit.

❹ Budeme důrazněji potírat organizovaný zločin.

NESPLNĚNO

Policie už dlouhou řadu let slouží politikům jako nástroj, který zneužívají v mocenských šarvátkách. Výjimkou není ani poslední vláda. Vnitřní boj mezi ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) a premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD) vyústil v reorganizaci policie. Premiér vyhrál. Policistům však nic zásadního nepřinesla. K lepšímu se nic nezměnilo, do boje s organizovaným zločinem se stále promítají rozmanité politické zájmy, které ztěžují samotná vyšetřování.

❺ Budeme potírat rasovou nesnášenlivost.

SPLNĚNO

Tradiční extremistické skupiny ulehčily policii práci, když se stáhly z veřejného života. Policisté proto přesunuli pozornost na polovojenská uskupení, jejichž vznik podnítila situace na Ukrajině.

Shrnuto: Sobotkův kabinet neudělal nic pro to, aby zkušení policisté ve sboru zůstávali a kvalitní lidé do něj přicházeli. Volební sliby plnil tam, kde byl pod tlakem veřejnosti – především tedy v boji proti terorismu.