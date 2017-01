Dárci udělali dětem na Vánoce radost

Milevsko - Rok 2016 a s ním Strom splněných přání téhož označení je za námi. Díky všem, kteří nám pomohli s organizací a zajištěním sbírky dárků pro děti z Charitního domu sv. Alžběty ve Veselíčku a dětského domova Zvíkovské Podhradí.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Můžeme říci, že opět splnil všechna přání. Ještě si pamatujeme nebo každoročně zažíváme radost a překvapení vlastních dětí, když rozbalují barevné balíčky pod stromečkem. Většinou nezůstává u jednoho, naopak se mnohdy štědrost Ježíška poměřuje ne úmyslem ale množstvím a finanční hodnotou dárků. Nesouměřitelná je proto radost těchto dětí z dárku jednoho, protože je to často jediný vysněný a opravdu získaný za celý rok. Některá přání jsou až dojemně prostá a skromná, jiná se šplhají do tisíců korun. Tam jsme museli spolu s dárci sáhnout k nějakému náhradnímu řešení, ale žádné dítě nebylo zklamáno. Kromě očekávaných dárků dostaly děti i sladké překvapení: každé vlastní krabičku vánočního cukroví a jako třešničku porci dortu.

Kromě získávání dárků jsme pořádali i peněžní sbírku. Pět pokladniček rozmístěných po městě jsme vyzvedli, na radnici rozpečetili a spočítali neuvěřitelných 11 586,-Kč. Děkujeme i těmto anonymním dárcům. Přímo na účet jsme získali 20.955,55-Kč. Po zaplacení nakoupených dárků a laskomin pro děti jsme veškerý zůstatek věnovali Veselíčku a Zvíkovu na zakoupení potřeb pro sport a hry a v případě Zvíkova na kufry, v nichž si děti mohou vézt své věci při návštěvách případných pěstounských rodin.

Nemáme zde prostor k uveřejnění kompletního průběhu akce. Na co je místa dost je poděkování. A stejně se to dá jen odbýt pár slovy, která nijak nevyjádří podstatu věci. Tou je úžas, kolik dobrých lidí si u nás pořád ještě najde v srdci kousek místa pro jiné a v kapse i nějakou korunu. Děkujeme vám všem zde uvedeným, těm kteří chtěli zůstat v anonymitě i těm, kteří nám „jen" pomáhali: vedení a pracovníci milevské radnice, první náměstkyně hejtmana Mgr. Stráská a starosta Ing. Radosta, Ing. Burda, Sup Michal, Vlasta Nechanická, Milena Brčáková, Dagmar Němcová, Karel Procházka, František Jedlička, žáci IV.B 1.ZŠ Milevsko, Milena Ondrušková, Věra Kolaříková, Martin Kovanda, lékárna Dr. Max, LTAS doprava, Krausovi, Přibylovi, Kortanovi, Duškovi, Procházkovi, Kolínovi, pí Ilona, paní Rašková, Bočanová, Hadáčková, Krausová, Pechová, Hrnčáková, Kašparová, Čiháková, Víšková, Novotná, Pillerová, Kolářová, Nechanická, Lavičková, Soňa Budínová, Kolaříková, Barešová, Fořtová, Smrtová, Šípková a pánové Kothera, Sup, Pavlík, Anonym.

Za podporu děkujeme našemu patronovi Janu Kollerovi.

Pokud jsem na někoho zapomněl, nemějte mi to za zlé, přihlašte se prosím a já to s hlubokou úklonou a vysokou omluvou napravím.

Zase jste pomohli udělat tenhle svět o trochu lepší.

Josef Kortan, CML Milevsko