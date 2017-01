Podatelna bude v přízemí

Milevsko - Nejnavštěvovanější kanceláře v budově Městského úřadu v Milevsku se přestěhují blíže lidem.

Ilustrační foto.Foto: Archiv Deníku

Proměna interiéru nové budovy milevské radnice už začala. Stavebního ruchu a nábytku na chodbách si všímají i příchozí. „Služby města Milevska tu předělávají několik kanceláří. Chceme, aby pokladna a podatelna byly v přízemí a lidé nemuseli chodit do patra," konstatoval starosta Ivan Radosta.

Dodal, že by chtěli lidmi nejnavštěvovanější kanceláře městského úřadu soustředit do přízemí. Všechny přízemní prostory, které přímo nesloužily veřejnosti, jako třeba sklad nalezených věcí nebo kancelář auditora či finanční kontroly úřadu, se přestěhují do prvního patra. Radní schválili na úpravy čtyř kanceláří v přízemí částku 157 400 korun bez DPH.

Vedení města plánuje také propojení budovy úřadu v prvním patře se sousední městskou budovou, kde sídlil úřad práce. Ten ji před rokem a půl opustil. Přízemí už propojené je. „Chceme, aby byla radnice prostupná a aby tu byl výtah a mohli jsme odstranit staré nevzhledné plošiny," doplnil Ivan Radosta s tím, že se snaží hledat nejlepší využití prázdných prostor.

Změny by se mohly týkat i městské policie. Ta je v současné době ve dvou objektech – v domku u náměstí, který je dobře lidem přístupný, a další část s obsluhou kamerového systému je v nedaleké budově bývalé spořitelny.

I tady se podle starosty nabízí přestěhování do prostor po úřadu práce. „V domečku, kde je městská policie, jsou v patře dva byty. Po přestěhování městské policie by se mohl buď prodat, nebo by se mohl domeček zbourat," nastínil Ivan Radosta.

Místostarosta Martin Třeštík doplnil, že se v současné době připravuje zpracování územní studie centra města, která může zbourání domečku navrhnout. „Uvolněné prostory po městské policii by se ale také mohly nabídnout k pronájmu, protože se jedná o komerčně zajímavý objekt," doplnil další variantu Martin Třešík.

Plánované změny se netýkají městského úřadu v Sažinově ulici, ten by se stěhovat neměl.